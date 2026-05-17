  Рамона Шелберн о Даррине Питерсоне: «Он хочет быть разыгрывающим в НБА и сказал, что восхищается Букером. Я ответила: «Ну, он же не разыгрывающий…»
Рамона Шелберн о Даррине Питерсоне: «Он хочет быть разыгрывающим в НБА и сказал, что восхищается Букером. Я ответила: «Ну, он же не разыгрывающий…»

Шелберн сообщила детали общения с Питерсоном.

Журналистка ESPN Рамона Шелберн поделилась некоторыми деталями своего общения с прогнозируемым вторым пиком драфта-2026 Даррином Питерсоном.

«Он хочет быть разыгрывающим в НБА. Я спросила, каким игроком он восхищается больше всего, он ответил: Девин Букер. Я сказала: «Ну, он же не разыгрывающий...» 

У «Вашингтона», который владеет первым пиком, есть Трэй Янг. У «Юты», выбирающей второй, – Кейонте Джордж. Как это все сочетается? «Мемфис» может быть готов расстаться с Джа Морэнтом, но я знаю, что Питерсон не желает стать третьим пиком, он правда хочет уйти под первым», – сказала Шелберн.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети журналистки Рамоны Шелберн
Если это правда готовый топовый бриллиант-оллстар, то какие-то упоминания про наличие "Кейонте Джорджа" мягко говоря нелепы.
Да сейчас и розыгрывающих толком нет, всё равно такие умницы как Халибертон, Каннингем, Дончич сваливаются на роль пулялок, остальные лишь бегунки - попрыгунчики на скорости и атлетизме, а не на понимании игры, но хорошо хоть букер ролевая модель, а не Джа или Ламело
Александр Мацюра
Насчет Халибертано я бы не сказал, что он из разряда пулялок, в Инде он достаточно искал пространства и партнеров, даже порой их через чур больше заигрывал. Кейд может быть и заигрывал бы больше своих одноклубников, если бы они хотя бы попадали толком, а так в регулярке только лишь с Дюреном все проходило.
Александр Мацюра
"Розыгрывающих". 🤦🏻‍♂️
Ну Букер может разыгрывать мяч, все эти позиции условны. Помню даже Леброн сезон в ЛАЛ катал чистым разыгрывающим.
