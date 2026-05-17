Рамона Шелберн о Даррине Питерсоне: «Он хочет быть разыгрывающим в НБА и сказал, что восхищается Букером. Я ответила: «Ну, он же не разыгрывающий…»
Шелберн сообщила детали общения с Питерсоном.
Журналистка ESPN Рамона Шелберн поделилась некоторыми деталями своего общения с прогнозируемым вторым пиком драфта-2026 Даррином Питерсоном.
«Он хочет быть разыгрывающим в НБА. Я спросила, каким игроком он восхищается больше всего, он ответил: Девин Букер. Я сказала: «Ну, он же не разыгрывающий...»
У «Вашингтона», который владеет первым пиком, есть Трэй Янг. У «Юты», выбирающей второй, – Кейонте Джордж. Как это все сочетается? «Мемфис» может быть готов расстаться с Джа Морэнтом, но я знаю, что Питерсон не желает стать третьим пиком, он правда хочет уйти под первым», – сказала Шелберн.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети журналистки Рамоны Шелберн
