Стефон Касл о поздравлениях от Эдвардса за 8 минут до конца матча: «Это было здорово»

Стефон Касл оценил неожиданное поведение Энтони Эдвардса .

Разыгрывающий «Сперс» Стефон Касл прокомментировал жест лидера «Вулвз» Энтони Эдвардса, который поздравил техасскую команду с победой в серии за 8 минут до завершения шестого матча, когда разница составляла более 30 очков.

«Я никогда не видел такого раньше (улыбается).

Это было здорово. Мы отчаянно сражались всю серию, поэтому то, что он вот так подошел и проявил такое уважение, определенно круто», – признался Касл.