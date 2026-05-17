Стефон Касл о поздравлениях от Эдвардса за 8 минут до конца матча: «Это было здорово»

Стефон Касл оценил неожиданное поведение Энтони Эдвардса .

Разыгрывающий «Сперс» Стефон Касл прокомментировал жест лидера «Вулвз» Энтони Эдвардса, который поздравил техасскую команду с победой в серии за 8 минут до завершения шестого матча, когда разница составляла более 30 очков.

«Я никогда не видел такого раньше (улыбается).

Это было здорово. Мы отчаянно сражались всю серию, поэтому то, что он вот так подошел и проявил такое уважение, определенно круто», – признался Касл.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: San Antonio Spurs YouTube
Подняли шум из ничего. Миннесота основу сняла, белый флаг выкинули, можно и поздравить соперников. Не враги же.
в жизни это не работает. Ты либо лидер команды и ведешь за собой, либо ты Кевин Дюрант. Вот Вемба показал каким должен быть лидер. Он сказал, главное сердце и характер. И не ждет 6лет пока вырастет в тру игрока. Вемба всем дутым звездам НБА показал как можно приходить в лигу. Теперь их отмазки "еще молодой" не катят. Оказывается можно если сильно хотеть и срьезно относиться к делу. Но в сша с этим давно проблемы. Там балованные дети живут с мамками до 40лет, не хотят взрослеть, не хотят ответственности. Вот Эдвардс символизирует эту проблему в обществе. Плодит детей, хочет казаться круче чем есть на самом деле. Взрослость это не про количество детей это про ответственность. Будь у него это внутри, он бы никогда не пошел к сопернику за 8 минут до конца жать руки. Не хватило яиц доиграть до конца при -30 как подобает вместе со своими партнерами. Они его за человека после этого считать перестанут. в следующем сезоне все станет для Энта еще хуже. Он станет как Эмбиид самокопаться в себе, и это будет разрушать его. Это как человек который сбил пешехода и скрылся, потом мучается, тк знает что это неправильно
Он физически не мог доиграть матч до конца, потому что его тренер заменил, ты клоун :)
Многие всё верно написали, Финч взял таймаут и выпустил скамейку, признал поражение, после матча все и так жмут друг другу руки, Энт это сделал чуть раньше и пошёл на трибуну к Донте, что в этом такого я не понимаю. И то, что его будут меньше уважать в команде - это полная чушь.
