Донте Дивинченцо: «Тейтум, Халибертон и Лиллард помогли мне каждый по-своему, и пути у всех были разными»

Дивинченцо: Тейтум, Халибертон и Лиллард помогли мне каждый по-своему.

Защитник «Миннесоты» Донте Дивинченцо рассказал, что получил различные наставления и мнения от Джейсона Тейтума , Тайриза Халибертона и Дэмиана Лилларда о том, как справляться с травмой ахилла.

«Я не могу сравнивать свой предстоящий путь с их, но я разговаривал с Джейсоном, Тайризом, Дэймом, и каждый из них предложил мне свой взгляд, и это было невероятно полезно.

Джей Ти больше говорил о том, как выглядит обычный день восстановления. Тай – он, честно говоря, просто протянул руку как друг – мы раньше только соперничали, но когда кто-то еще общается с тобой по-дружески, это тоже помогает пережить эти дни. А Дэйм – больше с точки зрения ментальной стороны: как он подходил к этому, как он справлялся с психологическими аспектами, потому что он проходил через немного другие вещи.

Я задал миллион вопросов, и все они помогли мне по-разному, их пути разные. Я разбиваю эту реабилитацию на разные маленькие этапы и просто стараюсь работать над ними каждый день», – сказал Дивинченцо.