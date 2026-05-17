  В серии «Тандер» – «Сперс» впервые с 1998 года сойдутся команды, которые одержали по 62 и более победы в регулярке
В серии «Тандер» – «Сперс» впервые с 1998 года сойдутся команды, которые одержали по 62 и более победы в регулярке

Финальная пара Западной конференции повторила рекорд 1998 года.

В финале Западной конференции «Оклахома» – «Сан-Антонио» сойдутся две команды, которые одержали по 62 и более победы в регулярном чемпионате.

Последний подобный случай в плей-офф НБА был зафиксирован в финале 1998 года «Чикаго» – «Юта».

«Тандер» стали победителями регулярки с 64 победами, «Сперс» одержали 62 победы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
команды с 62+ победами встречались друг с другом
в Финалах 4 раза:
1998 Чикаго (62) - Юта (62)
1997 Чикаго (69) - Юта (64)
1996 Чикаго (72) - Сиэттл (63)
1985 ЛАЛ (62) - Бостон (63)

в финалах конференций 2 раза:
1981 Бостон (62) - Филадельфия (62)
1972 ЛАЛ (69) - Милуоки (63)
Ждем эпичное рубилово на 7 матчей🏀
Поправочка: в финале Западной Конференции
Досрочный финал.
И возможно это расклад на ближайшие несколько лет...
Ответ
да да из тех же раскладов, что нынешний бостон и денвер станут династиями считали когда то😂
Ответ
ОКС, как минимум, второй сезон династийность подтверждают
Ждем интересную дуэль. Скрытый финал, не иначе.
Наверное даже круче, что это команды из одной конференции, они много играли друг против друга и поели друг у друга побед. Ну в основном шпоры поели, конечно.
