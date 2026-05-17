В серии «Тандер» – «Сперс» впервые с 1998 года сойдутся команды, которые одержали по 62 и более победы в регулярке
Финальная пара Западной конференции повторила рекорд 1998 года.
В финале Западной конференции «Оклахома» – «Сан-Антонио» сойдутся две команды, которые одержали по 62 и более победы в регулярном чемпионате.
Последний подобный случай в плей-офф НБА был зафиксирован в финале 1998 года «Чикаго» – «Юта».
«Тандер» стали победителями регулярки с 64 победами, «Сперс» одержали 62 победы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
в Финалах 4 раза:
1998 Чикаго (62) - Юта (62)
1997 Чикаго (69) - Юта (64)
1996 Чикаго (72) - Сиэттл (63)
1985 ЛАЛ (62) - Бостон (63)
в финалах конференций 2 раза:
1981 Бостон (62) - Филадельфия (62)
1972 ЛАЛ (69) - Милуоки (63)
И возможно это расклад на ближайшие несколько лет...