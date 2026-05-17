В серии «Тандер» – «Сперс» впервые с 1998 года сойдутся команды, которые одержали по 62 и более победы в регулярке

Финальная пара Западной конференции повторила рекорд 1998 года.

В финале Западной конференции «Оклахома» – «Сан-Антонио » сойдутся две команды, которые одержали по 62 и более победы в регулярном чемпионате.

Последний подобный случай в плей-офф НБА был зафиксирован в финале 1998 года «Чикаго» – «Юта».

«Тандер» стали победителями регулярки с 64 победами, «Сперс» одержали 62 победы.