Энтони Эдвардс о том, нужна ли «Вулвс» еще одна звезда: «Да не, я считаю, что мы в порядке»
Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс не стал требовать звездного подкрепления после вылета из второго раунда плей-офф от «Сан-Антонио» (2-4).
– Чувствуешь ли ты, что тебе нужна еще одна звезда рядом с тобой, чтобы конкурировать с «Сан-Антонио» и «Оклахомой»?
– Да не, я считаю, что мы в порядке.
В двух предыдущих сезонах «Тимбервулвс» доходили до финала Запада, где проигрывали «Далласу» (1-4) и «Оклахоме» (1-4).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
