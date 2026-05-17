Энтони Эдвардс о том, нужна ли «Вулвс» еще одна звезда: «Да не, я считаю, что мы в порядке»

Эдвардс о том, нужна ли «Вулвс» еще одна звезда: Да не, я считаю, что мы в порядке.

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс не стал требовать звездного подкрепления после вылета из второго раунда плей-офф от «Сан-Антонио» (2-4).

– Чувствуешь ли ты, что тебе нужна еще одна звезда рядом с тобой, чтобы конкурировать с «Сан-Антонио» и «Оклахомой»?

– Да не, я считаю, что мы в порядке.

В двух предыдущих сезонах «Тимбервулвс» доходили до финала Запада, где проигрывали «Далласу» (1-4) и «Оклахоме» (1-4).