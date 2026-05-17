Пол Пирс назвал странную причину, почему Леброну стоит завершить карьеру: «Он все еще подвергается критике»
Пол Пирс удивил словами о Леброне Джеймсе.
Прославленный игрок НБА Пол Пирс назвал неожиданную причину, почему 41-летнему Леброну Джеймсу стоит завершить игровую карьеру.
По мнению чемпиона лиги в составе «Селтикс», 4-кратный MVP все еще находится под слишком жестким прессингом со стороны медиа и болельщиков.
«Считаю, Леброну пора уйти на пенсию. Просто потому, что в его возрасте он все еще подвергается критике.
Великие игроки не получали такой критики. Никто не критиковал Кобе, когда он не попадал в плей-офф в свой последний год. Все просто наслаждались его моментами. То же самое с Джорданом в Вашингтоне», – заявил Пирс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: KG Certified
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ага, набирал бы. 40 очков. Солнцезащитных. На распродаже.
Такой же и эксперт