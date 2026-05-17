  • Пол Пирс назвал странную причину, почему Леброну стоит завершить карьеру: «Он все еще подвергается критике»
Пол Пирс удивил словами о Леброне Джеймсе.

Прославленный игрок НБА Пол Пирс назвал неожиданную причину, почему 41-летнему Леброну Джеймсу стоит завершить игровую карьеру.

По мнению чемпиона лиги в составе «Селтикс», 4-кратный MVP все еще находится под слишком жестким прессингом со стороны медиа и болельщиков. 

«Считаю, Леброну пора уйти на пенсию. Просто потому, что в его возрасте он все еще подвергается критике.

Великие игроки не получали такой критики. Никто не критиковал Кобе, когда он не попадал в плей-офф в свой последний год. Все просто наслаждались его моментами. То же самое с Джорданом в Вашингтоне», – заявил Пирс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: KG Certified
Как раз, то что он подвергается критике, говорит о том что он конкурентноспособен до сих пор. А заканчивать или не заканчивать он решит сам.
те другие великие игроки, то и есть что они доигрывали, а Леброн играет и конкурентен
ОтветNagatomo
🤣🤣🤣🤣
Это тот самый Пол Пирс, который говорил, что если бы он играл в современной НБА, то набирал бы в среднем вроде бы 40 очков за матч.
Ага, набирал бы. 40 очков. Солнцезащитных. На распродаже.
Такой же и эксперт
Есть имена в большом Спорте , в лучах которых можно греться бесконечно
