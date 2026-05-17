  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Владелец «Портленда» Дандон: «Не собираюсь тратить 100 миллионов долларов только ради того, чтобы не считаться скупым»
0

Владелец «Портленда» Дандон: «Не собираюсь тратить 100 миллионов долларов только ради того, чтобы не считаться скупым»

Владелец «Портленда» отреагировал на обвинения в экономии на команде.

Новый владелец «Блэйзерс» Том Дандон прокомментировал ситуацию с приписываемой ему экономией на клубе. 

Ранее Калеб Лав, Крис Янгблад и Джейсон Кент, выступающие за «Портленд» на двусторонних контрактах, не полетели с командой в Сан-Антонио на первые два матча серии против «Сперс».

Миллиардер, которому также принадлежит хоккейный клуб «Каролина», указал на то, что у «Блэйзерс» есть дополнительные 100 миллионов долларов, которые они могут потратить, по сравнению с его командой НХЛ.

«Но я не собираюсь тратить 100 миллионов долларов только потому, что кто-то собирается написать статью, в которой меня называют скупым. Я этого делать не буду. Непростая ситуация, потому что я не думаю о бюджете, когда речь идет об игре команды и о том, как обеспечить победу.

Некоторые вещи, в которых меня обвиняли, не на 100 процентов соответствуют действительности. Например, насчет игроков, которые ездят на игры – здесь я допустил ошибку. Я просто не совсем понимаю лигу. В хоккее мы не возим с собой всех этих лишних людей, потому что мы не в отпуске, мы здесь, чтобы побеждать. Мне не нужны отвлекающие факторы. В НБА, кажется, все живут с этими отвлекающими факторами. Здесь другой подход. Так что мне нужно учиться», – заявил Дандон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
logoПортленд
logoТом Дандон
logoНБА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Жадный дандон
Ответprickly
Жадный дандон
С рифмой не согласен он
как там с поисками тренера за миллион дандон?
ОтветМаксим Макеев
как там с поисками тренера за миллион дандон?
Да вроде уже со Шведом договорились . Играющий тренер на 3 года .
ОтветМаксим Макеев
как там с поисками тренера за миллион дандон?
... За миллион дандонов?
Судя по тому, что Каролина крепкая и стабильная команда НХЛ свое дело Дандон знает. Так что не писакам точно учить его как вести бизнес
Ответtrav
Судя по тому, что Каролина крепкая и стабильная команда НХЛ свое дело Дандон знает. Так что не писакам точно учить его как вести бизнес
А Каролина разве экономит на всём ?
Ответtrav
Судя по тому, что Каролина крепкая и стабильная команда НХЛ свое дело Дандон знает. Так что не писакам точно учить его как вести бизнес
Да Каролина третий раз за 4 года в финале конфы, ясное дело что владелец скупой
ну хотя бы ошибку с оставленными игроками признал, уже что-то.
Лучше продай клуб
Зачем ты вообще клуб НБА купил ? Взял бы ларек шаурмы, там бы тебе никто ничего не сказал.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Скаут НБА о дебюте Ян Ханьсэня: «Куда талантливее, чем я думал. Но недостаток подвижности будет ему мешать»
16 мая, 17:32
Дрю Холидэй: «Не нравятся обмены. Хотел бы остаться в «Портленде»
16 мая, 15:28
«Портленд» провел собеседование на позицию главного тренера с Джаредом Дадли
8 мая, 18:24
«Портленд» может обменять Дрю Холидэя, чтобы дать больше игрового времени Хэндерсону
4 мая, 06:06
«Портленд» будет активно претендовать на Янниса Адетокумбо, рассмотрит обмен Энтони Дэвиса в случае неудачи с греком
3 мая, 11:57
Рекомендуем
Главные новости
«Сан-Антонио» и «Новый Орлеан» проведут матчи регулярного сезона в Париже и Манчестере
7 минут назад
Леброн Джеймс не планирует соглашаться на минимальный контракт (Джейк Фишер)
47 минут назад
🏀 Джериан Грант идет в проход, но упирается в защитника. Что было дальше в матче «Панатинаикос» – «Реал»?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Тим Коннелли: «Мы оптимистично настроены насчет нового контракта с Айо Досунму»
сегодня, 13:28
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в четвертом матче серии
сегодня, 12:12
Марк Дэйгнолт: «Идея была в том, чтобы выпускать Хартенштайна на минуты Корнета, но каждая игра будет разной»
сегодня, 12:08
Джон Холлинджер: «Хартенштайн не растягивает пространство, это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой»
сегодня, 11:59
Эргин Атаман может покинуть «Панатинаикос» после завершения сезона, появились слухи об интересе клуба к возвращению Желько Обрадовича
сегодня, 11:30
«Никс» 9 раз заставляли Джеймса Хардена защищаться против изоляций в концовке, набирая 1,9 очка в этих владениях
сегодня, 11:09Видео
«Чикаго» просмотрит ассистентов Ламара Скитера («Шарлотт») и Райана Шмидта («Атланта») на должность главного тренера
сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич: «Глубина состава у «Зенита» намного больше, чем у УНИКСа»
сегодня, 13:43
Итальянская федерация баскетбола одобрила заявку на переезд «Ваноли» из Кремоны в Рим
сегодня, 13:14
Чемпионат Франции. Плей-ин. «Бурк» примет «Страсбур», «Элан Шалон» – «Нанси»
сегодня, 12:13
ACB. «Тенерифе» примет «Ховентуд»
сегодня, 12:12
Андрей Мартюк о борьбе с Рейнольдсом и Бингэмом: «Интересно. Нравится играть против таких универсальных соперников»
сегодня, 08:16
23-летний Ар Джей Луис вернется в NCAA после неудачной попытки пробиться в НБА и контрактов с «Джаз» и «Селтикс» в прошлом сезоне
сегодня, 06:45
Женская НБА. 61 очко Сайкс и Мэбри на двоих помогло «Торонто» обыграть «Финикс»
сегодня, 06:16
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» проиграл «Тренто», «Венеция» обыграла «Дертону» во вторых играх серий
вчера, 20:43
Деян Радонич: «Зенит» добился победы за счет концентрации в концовке»
вчера, 20:00
Велимир Перасович: «Хорошо боролись за подборы, но «Зенит» наказал нас за потери»
вчера, 19:50
Рекомендуем