Владелец «Портленда» Дандон: «Не собираюсь тратить 100 миллионов долларов только ради того, чтобы не считаться скупым»

Владелец «Портленда» отреагировал на обвинения в экономии на команде.

Новый владелец «Блэйзерс» Том Дандон прокомментировал ситуацию с приписываемой ему экономией на клубе.

Ранее Калеб Лав, Крис Янгблад и Джейсон Кент, выступающие за «Портленд » на двусторонних контрактах, не полетели с командой в Сан-Антонио на первые два матча серии против «Сперс».

Миллиардер, которому также принадлежит хоккейный клуб «Каролина», указал на то, что у «Блэйзерс» есть дополнительные 100 миллионов долларов, которые они могут потратить, по сравнению с его командой НХЛ.

«Но я не собираюсь тратить 100 миллионов долларов только потому, что кто-то собирается написать статью, в которой меня называют скупым. Я этого делать не буду. Непростая ситуация, потому что я не думаю о бюджете, когда речь идет об игре команды и о том, как обеспечить победу.

Некоторые вещи, в которых меня обвиняли, не на 100 процентов соответствуют действительности. Например, насчет игроков, которые ездят на игры – здесь я допустил ошибку. Я просто не совсем понимаю лигу. В хоккее мы не возим с собой всех этих лишних людей, потому что мы не в отпуске, мы здесь, чтобы побеждать. Мне не нужны отвлекающие факторы. В НБА, кажется, все живут с этими отвлекающими факторами. Здесь другой подход. Так что мне нужно учиться», – заявил Дандон.