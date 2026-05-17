  Айо Досунму: «Впервые за пять лет в лиге я стану неограниченно свободным агентом. Жду этого с нетерпением»
Айо Досунму: «Впервые за пять лет в лиге я стану неограниченно свободным агентом. Жду этого с нетерпением»

Досунму прокомментировал выход на рынок свободных агентов.

Защитник «Миннесоты» Айо Досунму высказался о завершении сезона в составе «Вулвс» и о своих планах на будущее.

«Самое главное, что я особенно ценю в переезде в Миннесоту – это то, как меня здесь приняли. Болельщики здесь потрясающие, атмосфера невероятная. Мне все очень нравится. Это мой первый обмен в карьере, и я считаю, что меня приняли с распростертыми объятиями. Так что я взволнован. И, конечно, я также рад предстоящему статусу свободного агента. Впервые за пять лет в лиге я стану неограниченно свободным агентом. Жду этого с нетерпением. Но в то же время мое время здесь, эти два-три месяца в Миннесоте, были прекрасными. Я с нетерпением жду будущего», – сказал защитник.

За 10 матчей плей-офф Досунму набирал в среднем 15,6 очка (50% с игры, 42,5% из-за дуги), 3,6 подбора и 4,1 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Эндрю Дюковица в соцcети X
В общем рад повышению зпшки, понимаю
Наиграл себе на хороший контракт, а будет ли он также играть хз хз
