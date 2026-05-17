Джулиус Рэндл оказался единственным из игроков «Вулвс», кто не явился на итоговое интервью

«Миннесота » завершила сезон, потерпев разгромное поражение в шестой игре серии против «Сан-Антонио» (109:139, 2-4).

На следующий день игроки провели стандартные итоговые интервью. Форвард Джулиус Рэндл оказался единственным, кто не явился. Причина неизвестна.

Рэндл провел неудачную серию против «Сперс», набирая в среднем 12,8 очка (34,2% с игры) и 7,8 подбора. В шестом матче на его счету 3 очка при 1 из 8 с игры.