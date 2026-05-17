Джулиус Рэндл оказался единственным из игроков «Вулвс», кто не явился на итоговое интервью

Рэндл не пришел общаться прессой.

«Миннесота» завершила сезон, потерпев разгромное поражение в шестой игре серии против «Сан-Антонио» (109:139, 2-4).

На следующий день игроки провели стандартные итоговые интервью. Форвард Джулиус Рэндл оказался единственным, кто не явился. Причина неизвестна.

Рэндл провел неудачную серию против «Сперс», набирая в среднем 12,8 очка (34,2% с игры) и 7,8 подбора. В шестом матче на его счету 3 очка при 1 из 8 с игры.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Wolves Lead
В дверь не попал
ОтветСергей Пузанков
В зал пошёл
Было бы неплохо
Как он любил оправдываться за провальные игры в прошлом ПО, спал всю игру, вот и сейчас проспал интервью.
Провалил плей-офф. Зачем он был нужен Миннесоте до сих пор непонятно.
Комментарий удален пользователем
Ответgenius1986okla
Комментарий удален пользователем
Гобер в порядке
ОтветGlassEye
Гобер в порядке
Стареет, он не Леброн, в любой следующий сезон может сдуться
