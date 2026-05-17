О Джи Ануноби провел еще одну тренировку: «Эта травма не такая серьезная, как два года назад»

Форвард «Никс» О Джи Ануноби в субботу снова тренировался и после занятия отметил, что восстановление далось ему проще, чем в 2024 году, когда он также получал травму мышцы задней поверхности бедра во время плей-офф.

«На этот раз все намного проще, чем в прошлый два года назад. Понимая это, я просто стараюсь планомерно улучшать состояние», – заявил Ануноби.

О Джи получил травму во второй игре полуфинала Восточной конференции против «Сиксерс» 6 мая, и пропустил две заключительные встречи серии. На этой неделе он вернулся к тренировкам и последние два дня принимает в них полноценное участие. По словам баскетболиста, несмотря на нагрузки, он чувствует себя хорошо.

«Нью-Йорк » на следующей неделе встретится с победителем серии между «Детройтом» и «Кливлендом», в которой сейчас ничья – 3-3.

До получения травмы Ануноби был одним из лучших игроков «Никс» в плей-офф, набирая в среднем 21,4 очка за матч.