Стеф Карри поучаствовал в благотворительной акции Уоррена Баффетта, частный ужин с ними обошелся победителю аукциона в 9 миллионов долларов

Стеф Карри заработал 18 миллионов для благотворительных фондов.

Уоррен Баффетт возобновил серию ежегодных благотворительных аукционов, участники которых получают право на частный ужин. В этом году к нему присоединился звездный защитник «Голден Стэйт » Стеф Карри .

Победитель заплатил 9000100 долларов. Баффетт, собирающий средства в пользу бездомных, пообещал перечислить такую же сумму в фонд Карри «Eat.Learn.Play».

Мероприятие проходит с 2000 года, в 2022 участник заплатил 19 миллионов, после чего Баффетт сделал перерыв.