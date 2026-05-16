Крис Финч о ситуации на Западе НБА: «Нужно или самим быть реальной проблемой, или иметь решение»
Базовый проект нынешнего состава «Миннесоты» был собран президентом Тимом Коннелли под противостояние с «Денвером» Николы Йокича. Команда оправдала эти ожидания, однако в свой первый полноценный сезон была остановлена «Далласом» Луки Дончича, а потом дважды столкнулась с молодыми коллективами, которые, по мнению экспертов в НБА, будут долгое время определять структуру силы в лиге.
В прошлом году «Тимбервулвз» уступили будущим чемпионам «Тандер», а теперь не справились со «Сперс» восходящей суперзвезды Виктора Вембаньямы.
Главный тренер Крис Финч заявил, что попытки решить задачи в Западной конференции в ближайшее время будут заводить руководителей в тупик.
«Нужно или самим быть реальной проблемой, или иметь решение. Строиться так, чтобы быть бедствием для оппонентов, иметь что-то, чего у них не будет, или заполучить способы прямого противодействия. Генменеджерам по всей лиге постоянно приходится иметь дело с этой задачей», – заключил Финч.
Серия с Далласом - это, конечно, боль. Не была Миннесота хуже, но хуже сыграла 2 близкие концовки. Самый реальный был шанс на большой финал.
Пока, кроме грязной защиты при попустительстве судей, не показали вообще ничего. Посмотрим, что покажет Окла - в регулярке они отлетали в похожей манере.