16

Крис Финч о ситуации на Западе НБА: «Нужно или самим быть реальной проблемой, или иметь решение»

Крис Финч прокомментировал уровень Западной конференции.

Базовый проект нынешнего состава «Миннесоты» был собран президентом Тимом Коннелли под противостояние с «Денвером» Николы Йокича. Команда оправдала эти ожидания, однако в свой первый полноценный сезон была остановлена «Далласом» Луки Дончича, а потом дважды столкнулась с молодыми коллективами, которые, по мнению экспертов в НБА, будут долгое время определять структуру силы в лиге.

В прошлом году «Тимбервулвз» уступили будущим чемпионам «Тандер», а теперь не справились со «Сперс» восходящей суперзвезды Виктора Вембаньямы.

Главный тренер Крис Финч заявил, что попытки решить задачи в Западной конференции в ближайшее время будут заводить руководителей в тупик.

«Нужно или самим быть реальной проблемой, или иметь решение. Строиться так, чтобы быть бедствием для оппонентов, иметь что-то, чего у них не будет, или заполучить способы прямого противодействия. Генменеджерам по всей лиге постоянно приходится иметь дело с этой задачей», – заключил Финч.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНБА плей-офф
logoМиннесота
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoКрис Финч
logoСан-Антонио
logoВиктор Вембаньяма
Тим Коннелли
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зато с основной задачей справились и Денвер победили, с этого хоть кайфуйте.
Ответ Caracalla
Зато с основной задачей справились и Денвер победили, с этого хоть кайфуйте.
В целом исторически для Миннесоты второй раунд - это топ)
Тим Коннелли подставил Миннесоту ориентируясь при создании команды только реализацией собственной мести, создал команду чтобы уничтожать именно Денвер, и этим создал команду которая не может противостоять другим силиным коллективам, так как имеет ориентир только на противостояние команде с доминирующим центровым. Теперь когда победа именно над Денвером ничего не дает на Западе, так как уже другие лидеры (с другим типом построения), Миннесоту придется пересобирать (при отсутствии достаточных ресурсов) или они превратятся в середняка окончательно.
Ответ evgenKHI
Тим Коннелли подставил Миннесоту ориентируясь при создании команды только реализацией собственной мести, создал команду чтобы уничтожать именно Денвер, и этим создал команду которая не может противостоять другим силиным коллективам, так как имеет ориентир только на противостояние команде с доминирующим центровым. Теперь когда победа именно над Денвером ничего не дает на Западе, так как уже другие лидеры (с другим типом построения), Миннесоту придется пересобирать (при отсутствии достаточных ресурсов) или они превратятся в середняка окончательно.
Какая месть, за что? К чему эти набросы? В тот момент Денвер был чемпионом, очевидным гегемоном. Чтобы претендовать на успех, надо было иметь ответ.

Серия с Далласом - это, конечно, боль. Не была Миннесота хуже, но хуже сыграла 2 близкие концовки. Самый реальный был шанс на большой финал.
Не совсем понятно, что делать Миньке 2 финала конфы есть, сейчас отлетили. Явно как минимум, когда есть такие Окла и SAS выход в большой финал с таким составом МIN маловероятен. То ли собирать новый состав вокруг Эдвардса, то ли опять делать точечное усиление вместо Рэндла или Руди ....
Ответ Беннадий Гукин ака БГ
Не совсем понятно, что делать Миньке 2 финала конфы есть, сейчас отлетили. Явно как минимум, когда есть такие Окла и SAS выход в большой финал с таким составом МIN маловероятен. То ли собирать новый состав вокруг Эдвардса, то ли опять делать точечное усиление вместо Рэндла или Руди ....
Мне кажется, что менять Руди и Рэндла, пока оба ещё имеют неплохую ценность, плюс весь конец скамейки. В идеале наверное найти игрока типа Грина (с трехой) или Такера в прайме, чтобы Вите в краску максимально некомфортно было- пусть шмаляет трехи и средние (их так и так не накрыть никому пока). А на Йокиче висеть и мять, чтобы тоже уставал к 4й четверти.
Ответ Pavel Zabolotnev
Мне кажется, что менять Руди и Рэндла, пока оба ещё имеют неплохую ценность, плюс весь конец скамейки. В идеале наверное найти игрока типа Грина (с трехой) или Такера в прайме, чтобы Вите в краску максимально некомфортно было- пусть шмаляет трехи и средние (их так и так не накрыть никому пока). А на Йокиче висеть и мять, чтобы тоже уставал к 4й четверти.
С учётом, что мы видим лишь стартовую версию нынешнего проекта SAS, затачиваться под противостояние с ними сейчас?..
Пока, кроме грязной защиты при попустительстве судей, не показали вообще ничего. Посмотрим, что покажет Окла - в регулярке они отлетали в похожей манере.
Патронов было мало. В полном боевом: Дивиценцо + Энт в идеальной форме, могли бы потягаться успешнее. Но тактику защиты против Вембы+Касла плюс сидящих в засаде Шампеня и Васселла, надо будет ещё придумать. Просто бить Виктора, как Ёкича, уже недостаточно.
Ответ ivan petrov
Патронов было мало. В полном боевом: Дивиценцо + Энт в идеальной форме, могли бы потягаться успешнее. Но тактику защиты против Вембы+Касла плюс сидящих в засаде Шампеня и Васселла, надо будет ещё придумать. Просто бить Виктора, как Ёкича, уже недостаточно.
Патронов мало понтов много
Сэм Прести гений но и остальные ГМ не глупы
Виталий не надо отсебятины. Никто не признается что состав под Денвер собран)
В Миньке кажись все поняли раньше всех про Вемби)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гобер о Вембаньяме: «Я бы не сказал, что удивлен его прогрессом. Рано или поздно такой настрой и подход к делу, как у него, приносят плоды»
16 мая, 12:12
Скип Бэйлесс о финале Западной конференции: «Решающая серия всего сезона. «Тандер» в семи»
16 мая, 06:43
Виктор Вембаньяма об отсутствии опыта у «Сперс»: «Важнее всего сердце и характер»
16 мая, 06:08
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в третьй игре серии
14 минут назад
Джейлин Уильямс о противостоянии Холмгрена и Вембаньямы: «Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс»
16 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому», и это не совпадение»
48 минут назад
Кейд Каннингем о сезоне «Детройта»: «Мы сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время»
сегодня, 11:42
Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»
сегодня, 11:24
Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP
сегодня, 10:27Видео
Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа
сегодня, 10:01Видео
Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»
сегодня, 09:25
Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»
сегодня, 08:27
Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
сегодня, 08:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» – против «Триеста» во вторых матчах серий
14 минут назад
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» в первом матче серии
14 минут назад
Сергей Кущенко: «Полуфинальные пары Лиги ВТБ показали тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне»
сегодня, 11:35
Трехочковый Донована Митчелла с логотипа и блок-шот Осара Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:35Видео
Эйжа Уилсон обошла своего тренера Бекки Хэммон в списке лучших снайперов в истории WNBA
вчера, 21:23Фото
«Сарагоса» уволила Жоана Пласу
вчера, 20:58
ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 20:10
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» разобрался с «Тренто», «Венеция» выиграла у «Дертоны» в первых матчах серий
вчера, 20:07
Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: «Я говорил об этом еще 10 лет назад»
вчера, 19:16
Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»
вчера, 17:43
Рекомендуем