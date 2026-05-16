Крис Финч о ситуации на Западе НБА: «Нужно или самим быть реальной проблемой, или иметь решение»

Крис Финч прокомментировал уровень Западной конференции.

Базовый проект нынешнего состава «Миннесоты» был собран президентом Тимом Коннелли под противостояние с «Денвером» Николы Йокича. Команда оправдала эти ожидания, однако в свой первый полноценный сезон была остановлена «Далласом» Луки Дончича, а потом дважды столкнулась с молодыми коллективами, которые, по мнению экспертов в НБА , будут долгое время определять структуру силы в лиге.

В прошлом году «Тимбервулвз» уступили будущим чемпионам «Тандер», а теперь не справились со «Сперс» восходящей суперзвезды Виктора Вембаньямы .

Главный тренер Крис Финч заявил, что попытки решить задачи в Западной конференции в ближайшее время будут заводить руководителей в тупик.

«Нужно или самим быть реальной проблемой, или иметь решение. Строиться так, чтобы быть бедствием для оппонентов, иметь что-то, чего у них не будет, или заполучить способы прямого противодействия. Генменеджерам по всей лиге постоянно приходится иметь дело с этой задачей», – заключил Финч.