Главный тренер Василий Карасев завершил работу c МБА-МАИ

МБА-МАИ рассталась с Василием Карасевым.

Контракт главного тренера Василия Карасева с МБА-МАИ подошел к концу. Стороны решили завершить сотрудничество. Карасев провел 4 сезона в клубе. На его счету 2 выхода в плей-офф Лиги ВТБ и золото и две бронзы Кубка России.

Команда завершила регулярный сезон чемпионата России на 7-м месте (18-22) и уступила всухую в первом раунде плей-офф.

«Василий Карасев навсегда вписал свое имя в историю нашего клуба. Он возглавил команду перед важным событием, дебютом в Единой лиге ВТБ, и все эти годы прикладывал все усилия к становлению команды. Сейчас пришло время и Василию Николаевичу, и клубу двигаться дальше. Настал момент, когда мы хотим изменить стиль игры, свои подходы. Мы благодарим Василия Николаевича за труд на благо ПБК МБА и желаем удачи на новом этапе», – прокомментировал новость гендиректор Игорь Качарян.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт МБА-МАИ
Василий Карасев
Хорошо потрудился, спасибо!
Лучший тренер, с таким составом МБА показывал очень качественный баскетбол, но помимо этого у него даже очень средние игроки становились лидерами
Ответ Airg666
А какие были тайм-ауты.)
Интересно, куда Василий Николаевич теперь перейдёт.
Ответ ODB
Лучшие таймауты в лиге)
Любимый игрок из прошлого, который поспособствовал зарождению любви к лучшей игре с мячом сначала своей игрой за сборную страны, а затем и за ЦСКА.
Ответ ODB
Хорош был , как ветерок под кольцом соперника проносился и трехи хорошо кидал на пару с Бабковым
Дмитрий красава,давай в Автодор,поднимать наших пацанов
Свой тренер - выбор из пары кандидатов, Базаревич, Вергун ?
Ответ Vic7tor
Кстати, про Базаревича все как-то забыли, а он ведь не заканчивал с тренерской карьерой, да и про "покойницкую" в Самаре, как в воду глядел.
Ответ Vic7tor
Мальцева еще можно, там его воспитанники
