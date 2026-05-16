Главный тренер Василий Карасев завершил работу c МБА-МАИ

МБА-МАИ рассталась с Василием Карасевым.

Контракт главного тренера Василия Карасева с МБА-МАИ подошел к концу. Стороны решили завершить сотрудничество. Карасев провел 4 сезона в клубе. На его счету 2 выхода в плей-офф Лиги ВТБ и золото и две бронзы Кубка России.

Команда завершила регулярный сезон чемпионата России на 7-м месте (18-22) и уступила всухую в первом раунде плей-офф.

«Василий Карасев навсегда вписал свое имя в историю нашего клуба. Он возглавил команду перед важным событием, дебютом в Единой лиге ВТБ , и все эти годы прикладывал все усилия к становлению команды. Сейчас пришло время и Василию Николаевичу, и клубу двигаться дальше. Настал момент, когда мы хотим изменить стиль игры, свои подходы. Мы благодарим Василия Николаевича за труд на благо ПБК МБА и желаем удачи на новом этапе», – прокомментировал новость гендиректор Игорь Качарян.