Бикерстафф о Хардене: «В «Хьюстоне» мы играли один на один, и он провоцировал на мне фолы. У него невероятная способность манипулировать правилами»
Бикерстафф высказался о способности Хардена получать свистки.
Главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф отдельно отметил умение звездного защитника «Кливленда» Джеймса Хардена зарабатывать свистки.
«У него невероятная способность манипулировать правилами. Мы провели вместе четыре года в «Хьюстоне», и вы могли сами это видеть. Мы играли с ним один на один, и он провоцировал на мне фолы, я серьезно.
Он играл только в нападении, а я защищался, и он отрабатывал эти приемы, даже когда играл со мной один на один», – добавил Бикерстафф, показывая, как Харден подцепляет рукой соперника, чтобы заработать фол.
«Так что он отлично понимает правила и то, как обернуть их в свою пользу», – заключил тренер.
В серии против «Пистонс» Харден набирает в среднем 21,3 очка, исполняя 7,8 штрафных.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
