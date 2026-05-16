Бикерстафф о Хардене: «В «Хьюстоне» мы играли один на один, и он провоцировал на мне фолы. У него невероятная способность манипулировать правилами»

Бикерстафф высказался о способности Хардена получать свистки.

Главный тренер «Детройта » Джей Би Бикерстафф отдельно отметил умение звездного защитника «Кливленда » Джеймса Хардена зарабатывать свистки.

«У него невероятная способность манипулировать правилами. Мы провели вместе четыре года в «Хьюстоне», и вы могли сами это видеть. Мы играли с ним один на один, и он провоцировал на мне фолы, я серьезно.

Он играл только в нападении, а я защищался, и он отрабатывал эти приемы, даже когда играл со мной один на один», – добавил Бикерстафф, показывая, как Харден подцепляет рукой соперника, чтобы заработать фол.

«Так что он отлично понимает правила и то, как обернуть их в свою пользу», – заключил тренер.

В серии против «Пистонс» Харден набирает в среднем 21,3 очка, исполняя 7,8 штрафных.