Гобер о Вембаньяме: «Я бы не сказал, что удивлен его прогрессом. Рано или поздно такой настрой и подход к делу, как у него, приносят плоды»

Гобер отметил закономерность прогресса Вебманьямы.

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер отдал должное подходу к делу центрового «Сан-Антонио » Виктора Вембаньямы .

«Я бы не сказал, что удивлен его прогрессом. Это заслуга его труда. Рано или поздно такой настрой и подход к делу, как у него, приносят плоды. Он вел команду за собой. Теперь будет интересно посмотреть, как он готов встретить следующий вызов и сможет ли он привести свою команду в землю обетованную в этом году», – сказал Гобер.

В серии против «Вулвс» 22-летний Вембаньяма набирал в среднем 19,8 очка (51,2% с игры, 25% трехочковых), 12 подборов и 4,2 блок-шота.