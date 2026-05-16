Гобер о Вембаньяме: «Я бы не сказал, что удивлен его прогрессом. Рано или поздно такой настрой и подход к делу, как у него, приносят плоды»
Центровой «Миннесоты» Руди Гобер отдал должное подходу к делу центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.
«Я бы не сказал, что удивлен его прогрессом. Это заслуга его труда. Рано или поздно такой настрой и подход к делу, как у него, приносят плоды. Он вел команду за собой. Теперь будет интересно посмотреть, как он готов встретить следующий вызов и сможет ли он привести свою команду в землю обетованную в этом году», – сказал Гобер.
В серии против «Вулвс» 22-летний Вембаньяма набирал в среднем 19,8 очка (51,2% с игры, 25% трехочковых), 12 подборов и 4,2 блок-шота.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Руди Гобера
6 комментариев
Я бы посмотрел на них двоих в одной команде. Как бы противник старался пройти под кольцо. Надеюсь на олимпиаде увидим.
Так они в 24 г играли на ОИ, не сказать что они прямо очень совместимы были, возможно другой тренер сможет их объединить.
Вемби тогда и щас разные люди. Он легко на ПФ сыграет.
это чтобы слова про "обиженного ребенка" побыстрее забылись, и в сборной потом конфликта не было?)
