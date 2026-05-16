«Сакраменто» может переманить Митчелла Робинсона у «Нью-Йорка» в межсезонье

«Кингс» проявляют интерес к Робинсону.

Как сообщает Стефан Бонди из New York Post, центровой «Нью-Йорка » Митчелл Робинсон привлечет внимание «Сакраменто » в межсезонье.

«Источники в лиге называют «Сакраменто» главной угрозой, способной переманить Митчелла Робинсона на рынке свободных агентов. Генеральный менеджер «Кингс» Скотт Перри уже давно является поклонником Робинсона, после того как выбрал его на драфте 2018 года, будучи членом руководства «Никс», – написал Бонди.

Контракт Робинсона с «Нью-Йорком», по которому он заработал 13 млн долларов за сезон, подходит к концу.

В плей-офф 28-летний центровой выдает в среднем 5,7 очка (76,9% с игры) и 5,3 подбора за 14,4 минуты.