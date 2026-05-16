«Сакраменто» может переманить Митчелла Робинсона у «Нью-Йорка» в межсезонье
«Кингс» проявляют интерес к Робинсону.
Как сообщает Стефан Бонди из New York Post, центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон привлечет внимание «Сакраменто» в межсезонье.
«Источники в лиге называют «Сакраменто» главной угрозой, способной переманить Митчелла Робинсона на рынке свободных агентов. Генеральный менеджер «Кингс» Скотт Перри уже давно является поклонником Робинсона, после того как выбрал его на драфте 2018 года, будучи членом руководства «Никс», – написал Бонди.
Контракт Робинсона с «Нью-Йорком», по которому он заработал 13 млн долларов за сезон, подходит к концу.
В плей-офф 28-летний центровой выдает в среднем 5,7 очка (76,9% с игры) и 5,3 подбора за 14,4 минуты.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: New York Post
Подборы в нападении - это единственный недостающий компонент в чемпионском фундаменте Сакраменто.
Кмк, у Никс, к огромному сожалению, вообще нет шансов сохранить Митча. Он попросит минимум 20 в год, а у Никс и без того раздутая платёжка. Особенно обидно, что это единственный в составе игрок с драфта, родной, да ещё и отыгравший два контракта.
Полезный центр любой команде проходящей далеко в плей-офф нужен
Да, но в таком случае, причём тут Сакраменто
Не только Сакраменто могут ему предложить хорошие деньги контракт же с Никс закончился?
Сакраменто нужно встряхнуться и обменять всех, может быть тогда будет что-то позитивное! Верим. Ждём. Надеемся. Иногда плачем… фанаты Кингс
Всех не получится, это уж больно громко сказано, но вот от Лавина и Сабониса надо избавляться. Они занимают огромную часть платежки, а толку нет.
Зачем???
Переход неизбежен. Цена будет зависеть от того где закончат в этом году Никс. Митч самый достойный игрок Никс много сезонов!)
