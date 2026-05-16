13

«Сакраменто» может переманить Митчелла Робинсона у «Нью-Йорка» в межсезонье

«Кингс» проявляют интерес к Робинсону.

Как сообщает Стефан Бонди из New York Post, центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон привлечет внимание «Сакраменто» в межсезонье.

«Источники в лиге называют «Сакраменто» главной угрозой, способной переманить Митчелла Робинсона на рынке свободных агентов. Генеральный менеджер «Кингс» Скотт Перри уже давно является поклонником Робинсона, после того как выбрал его на драфте 2018 года, будучи членом руководства «Никс», – написал Бонди.

Контракт Робинсона с «Нью-Йорком», по которому он заработал 13 млн долларов за сезон, подходит к концу.

В плей-офф 28-летний центровой выдает в среднем 5,7 очка (76,9% с игры) и 5,3 подбора за 14,4 минуты.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: New York Post
logoМитчелл Робинсон
logoНью-Йорк
logoСакраменто
logoНБА
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Подборы в нападении - это единственный недостающий компонент в чемпионском фундаменте Сакраменто.
Кмк, у Никс, к огромному сожалению, вообще нет шансов сохранить Митча. Он попросит минимум 20 в год, а у Никс и без того раздутая платёжка. Особенно обидно, что это единственный в составе игрок с драфта, родной, да ещё и отыгравший два контракта.
Полезный центр любой команде проходящей далеко в плей-офф нужен
Ответ Ренат Рыбка
Полезный центр любой команде проходящей далеко в плей-офф нужен
Да, но в таком случае, причём тут Сакраменто
Ответ Сергей Яковлев
Да, но в таком случае, причём тут Сакраменто
Не только Сакраменто могут ему предложить хорошие деньги контракт же с Никс закончился?
Сакраменто нужно встряхнуться и обменять всех, может быть тогда будет что-то позитивное! Верим. Ждём. Надеемся. Иногда плачем… фанаты Кингс
Ответ повязка ДеМаркуса Казинса
Сакраменто нужно встряхнуться и обменять всех, может быть тогда будет что-то позитивное! Верим. Ждём. Надеемся. Иногда плачем… фанаты Кингс
Всех не получится, это уж больно громко сказано, но вот от Лавина и Сабониса надо избавляться. Они занимают огромную часть платежки, а толку нет.
Переход неизбежен. Цена будет зависеть от того где закончат в этом году Никс. Митч самый достойный игрок Никс много сезонов!)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Митчелл Робинсон воткнул сверху через Джоэла Эмбиида
9 мая, 06:40Видео
Митчелл Робинсон и Дайсон Дэниэлс начали потасовку и заработали удаления при 50 очках разницы в счете
1 мая, 06:03Видео
Митчелл Робинсон раскритиковал «Никс»: «Если не изменим наш подход, то ни черта не добьемся»
27 марта, 07:10
Рекомендуем
Главные новости
Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»
7 минут назад
Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP
сегодня, 10:27Видео
Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа
сегодня, 10:01Видео
Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»
сегодня, 09:25
Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»
сегодня, 08:27
Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
сегодня, 08:11Видео
Джейлен Браун: «##### Стивена Эй»
сегодня, 07:52
«Иди на бранч, ботан!» Блэйк Гриффин высмеял Шэмса Чаранию за испорченное объявление MVP
сегодня, 07:28
Джеймс Харден прошел в финал конференции впервые со своего сезона MVP (2018)
сегодня, 07:03
Джей Би Бикерстафф о «Пистонс»: «Я не считаю, что мы чего-то не достигли. Все, кроме позитива в адрес этой команды, неприемлемо»
сегодня, 06:33
Ко всем новостям
Последние новости
Трехочковый Донована Митчелла с логотипа и блок-шот Осара Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:35Видео
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» в первом матче серии
сегодня, 09:04
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» – против «Триеста» во вторых матчах серий
сегодня, 08:57
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в третьй игре серии
сегодня, 08:45
Эйжа Уилсон обошла своего тренера Бекки Хэммон в списке лучших снайперов в истории WNBA
вчера, 21:23Фото
«Сарагоса» уволила Жоана Пласу
вчера, 20:58
ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 20:10
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» разобрался с «Тренто», «Венеция» выиграла у «Дертоны» в первых матчах серий
вчера, 20:07
Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: «Я говорил об этом еще 10 лет назад»
вчера, 19:16
Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»
вчера, 17:43
Рекомендуем