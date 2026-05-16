Дилан Харпер: «Весь год твердили: «В ту ли команду его задрафтовали?» Я никогда об этом не думал, потому что знал, насколько мы хороши»

Харпер высказался о «Сперс».

Защитник-новичок «Сан-Антонио » Дилан Харпер поделился мыслями о выходе в финал Запада в свой первый же сезон.

«Весь год все твердили: «В ту ли команду его задрафтовали?» Я никогда об этом не думал, потому что я, можно сказать, знал, насколько мы хороши, я знал, какой вклад вносит каждый в общее дело, и я знал, что мы способны на такие вещи», – сказал защитник.

В плей-офф 20-летний Харпер приносит «Сперс» в среднем 13,7 очка (56,6% с игры, 37,5% из-за дуги), 5,1 подбора и 2,2 передачи за 22,6 минуты на площадке.