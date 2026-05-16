Дилан Харпер: «Весь год твердили: «В ту ли команду его задрафтовали?» Я никогда об этом не думал, потому что знал, насколько мы хороши»
Харпер высказался о «Сперс».
Защитник-новичок «Сан-Антонио» Дилан Харпер поделился мыслями о выходе в финал Запада в свой первый же сезон.
«Весь год все твердили: «В ту ли команду его задрафтовали?» Я никогда об этом не думал, потому что я, можно сказать, знал, насколько мы хороши, я знал, какой вклад вносит каждый в общее дело, и я знал, что мы способны на такие вещи», – сказал защитник.
В плей-офф 20-летний Харпер приносит «Сперс» в среднем 13,7 очка (56,6% с игры, 37,5% из-за дуги), 5,1 подбора и 2,2 передачи за 22,6 минуты на площадке.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Дилана Харпера
19 комментариев
Через год Фокс уйдет на обмен и Дилан вместе с Каслом образуют сильнейший бэккорт в лиге
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Ну посмотрим мы на Шая против Касла- в регулярке он против него обосрался
Если сравнивать Харпера с Флеггом и Книппелем. Когда эти двое будут получать регулярные опыт в плей офф??? А Харпер уже играет в финале конфы, менталку прокачивает. По мне так Харпер самый везучий из того драфта
Везучий-невезучий, но никто не обращает внимания насколько неожиданно хорош Харпер оказался в защите. Он и играет много потому, что в индивидуальной защите оказался не намного слабее Касла, и лучше Эджкомба, который по студентам выглядел очень крутым защищающимся. А так-то да, тру-система Спёрс, это выигрышная ставка. С др. стороны, супермакса не видать.
с чего он лучше Эджкомба в защите? )
Индивидуальный перфоманс Дилана на фоне топ-3 новичков не так выделяется, но как же он хорош в защите, командной игре и евростепе. А его развороты - чума на уровне раннего Винса. Осталось данковать начать так же
Так и играет он в команде на порядок лучше, и возможностей проявить себя столько нет.
Сын Рона намного лучше сына Леброна и без протекции.
И Майкл, Майкл тоже был очень сильно лучше этих ваших Лебронов и вообще он не топ 10)
Сыновья Лавара Болла круче сыновей Леброна Джеймса
