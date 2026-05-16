Антон Карданахишвили о проигранной серии с «Зенитом»: «В каждом матче у нас был провал в третьей четверти, не хватило какой-то концентрации»

Карданахишвили назвали причины проигрыша «Зениту».

Защитник «Уралмаша » Антон Карданахишвили считает, что команде не хватило стабильности в серии против «Зенита ».

«В каждой проигранной игре у нас был провал в третьей четверти, иногда в четвертой, и, наверное, не хватило какой-то концентрации, чтобы стабильно можно было отыграть весь матч. В первом матче в Петербурге у нас Гарретт Невельс забил тяжелые броски, подтащил нас, когда был затык в нападении, в защите он перехватил несколько подряд мячей – это и позволило забрать первую игру», – сказал Карданахишвили.

«Уралмаш» вылетел из плей-офф, уступив «Зениту» в матчах со второго по четвертый (1-3).