Антон Карданахишвили о проигранной серии с «Зенитом»: «В каждом матче у нас был провал в третьей четверти, не хватило какой-то концентрации»
Карданахишвили назвали причины проигрыша «Зениту».
Защитник «Уралмаша» Антон Карданахишвили считает, что команде не хватило стабильности в серии против «Зенита».
«В каждой проигранной игре у нас был провал в третьей четверти, иногда в четвертой, и, наверное, не хватило какой-то концентрации, чтобы стабильно можно было отыграть весь матч. В первом матче в Петербурге у нас Гарретт Невельс забил тяжелые броски, подтащил нас, когда был затык в нападении, в защите он перехватил несколько подряд мячей – это и позволило забрать первую игру», – сказал Карданахишвили.
«Уралмаш» вылетел из плей-офф, уступив «Зениту» в матчах со второго по четвертый (1-3).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем