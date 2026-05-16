Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» обыграл «Реджо-Эмилию», «Брешия» уступила «Триесту» в первых матчах серий

Сегодня в рамках четвертьфинальных серий чемпионата Италии прошли два матча.

«Милан» победил «Реджо-Эмилию», «Брешия» уступила «Триесту» в первых играх серий. Чемпионат Италии 1/4 финала (до 3 побед) «Милан» ведет в серии – 1-0. «Триест» ведет в серии – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.