Александр Хоменко может сменить «Пари НН» на МБА-МАИ
Хоменко может вернуться в МБА-МАИ.
Как сообщает «Перехват», защитник «Пари НН» Александр Хоменко может вернуться в МБА-МАИ, за которую он выступал в позапрошлом сезоне.
Последние два года Хоменко провел с нижегородцами и дважды доходил до финала Кубка России, попав в символическую пятерку «Финала четырех»-2026.
За прошедшую регулярку 27-летний защитник набирал в среднем 10,5 очка, 2,9 подбора и 2,6 передачи за 24,5 минуты на паркете в 36 матчах (27 в старте).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Перехват»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
НН на глазах деградирует, очень жаль.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем