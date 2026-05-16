Александр Хоменко может сменить «Пари НН» на МБА-МАИ

Хоменко может вернуться в МБА-МАИ.

Как сообщает «Перехват», защитник «Пари НН» Александр Хоменко может вернуться в МБА-МАИ , за которую он выступал в позапрошлом сезоне.

Последние два года Хоменко провел с нижегородцами и дважды доходил до финала Кубка России, попав в символическую пятерку «Финала четырех»-2026.

За прошедшую регулярку 27-летний защитник набирал в среднем 10,5 очка, 2,9 подбора и 2,6 передачи за 24,5 минуты на паркете в 36 матчах (27 в старте).