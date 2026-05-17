ACB. «Бреоган» крупно обыграл «Жирону», «Манреса» победила «Сарагосу»

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли два матча.

«Бреоган» победил «Жирону», «Манреса» справилась с «Сарагосой». Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 26-5, Барселона –22-9, Мурсия – 22-9, Баскония – 22-9, Валенсия – 21-9, Ховентуд – 18-11, Тенерифе – 17-13, Бильбао – 17-14, Уникаха – 16-14, Бреоган – 15-17, Манреса – 14-18, Жирона – 13-19, Форса Льейда – 11-20, Сан-Пабло Бургос – 10-21, Гран-Канария – 10-21, Сарагоса – 9-22, Андорра – 9-22, Гранада – 6-25. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.