Купер Флэгг встречается с Арианной Роберсон, сестрой форварда «Зенита»
Флэгг и Роберсон встречаются.
В четверг центровая команды универстета Дьюка Арианна Роберсон опубликовала в TikTok видео, на котором они с форвардом «Далласа» Купером Флэггом отдыхают на островах Теркс и Кайкос, подтвердив тем самым, что они пара.
В TikTok были показаны несколько подобранных образов, которые Флэгг и Роберсон сочетали друг с другом во время отпуска.
Хотя Роберсон и Флэгг оба выступали за Дьюк, Арианна только что завершила свой дебютный сезон, набирая за регулярку-2025/26 в среднем 8 очков и 5,7 подбора. Это значит, что пара не играла в Дареме в одно и то же время.
20-летняя центровая приходится младшей сестрой бывшему форварду «Бруклина» и «Оклахомы» Андре Роберсону, который сейчас выступает за российский «Зенит».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
И дети красивые будут. Удачи ребятам ♥️
я лично видел людей, обычных россиян, которые с летним загаром были ГОРАЗДО темнее
даже японки после соляриев выглядят примерно так же или тоже темнее
вот к слову, тайка-азиатка: en.wikipedia.org/wiki/Alice_Sombath
это скорее Купер слишком бледный: как он вообще на Карибах умудряется не загореть, поразительно