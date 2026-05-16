Купер Флэгг встречается с Арианной Роберсон, сестрой форварда «Зенита»

Флэгг и Роберсон встречаются.

В четверг центровая команды универстета Дьюка Арианна Роберсон опубликовала в TikTok видео, на котором они с форвардом «Далласа» Купером Флэггом отдыхают на островах Теркс и Кайкос, подтвердив тем самым, что они пара.

В TikTok были показаны несколько подобранных образов, которые Флэгг и Роберсон сочетали друг с другом во время отпуска.

Хотя Роберсон и Флэгг оба выступали за Дьюк, Арианна только что завершила свой дебютный сезон, набирая за регулярку-2025/26 в среднем 8 очков и 5,7 подбора. Это значит, что пара не играла в Дареме в одно и то же время.

20-летняя центровая приходится младшей сестрой бывшему форварду «Бруклина» и «Оклахомы» Андре Роберсону, который сейчас выступает за российский «Зенит».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
... Костлявая рука Газпрома и сюда дотянулась. 🤣
Ответ Alex_1116633769
Это однозначно заговорррр!)...не знаю, только против чего заговор)
Потенциальные родители американского Вемби
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Бэм и Уилсон более явные претенденты.
Ответ Артем Андреев
Дык у Вемби Мама белая, а Эйжа и Бэм оба темненькие
Классная фигура и естественная красота, чего еще надо
Ответ Rodbert
Ну типа… мозги там…
Хорошенькая Дашики.
Очень красивая пара!
И дети красивые будут. Удачи ребятам ♥️
а ведь в Техасе, наверное, тоже куча челов ущемилось от того, что у Купера темнокожая девушка
Ответ Антон Антон
у Дирка жена черная ...
Ответ Антон Антон
да у них на фото цвет едва ли не одинаковый
я лично видел людей, обычных россиян, которые с летним загаром были ГОРАЗДО темнее
даже японки после соляриев выглядят примерно так же или тоже темнее
вот к слову, тайка-азиатка: en.wikipedia.org/wiki/Alice_Sombath
это скорее Купер слишком бледный: как он вообще на Карибах умудряется не загореть, поразительно
наш слон?
В Европе черный папа- белая мама, в Америке все наоборот.
Ответ Виталий Такаев
У Шредера тоже батя белый. Даже странно, что он черный, как антрацит)
Ответ Эд Де-Гуй
А у Вембы мать белая и он не антрацит
