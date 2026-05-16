Купер Флэгг встречается с Арианной Роберсон, сестрой форварда «Зенита»

Флэгг и Роберсон встречаются.

В четверг центровая команды универстета Дьюка Арианна Роберсон опубликовала в TikTok видео, на котором они с форвардом «Далласа » Купером Флэггом отдыхают на островах Теркс и Кайкос, подтвердив тем самым, что они пара.

В TikTok были показаны несколько подобранных образов, которые Флэгг и Роберсон сочетали друг с другом во время отпуска.

Хотя Роберсон и Флэгг оба выступали за Дьюк, Арианна только что завершила свой дебютный сезон, набирая за регулярку-2025/26 в среднем 8 очков и 5,7 подбора. Это значит, что пара не играла в Дареме в одно и то же время.

20-летняя центровая приходится младшей сестрой бывшему форварду «Бруклина» и «Оклахомы» Андре Роберсону , который сейчас выступает за российский «Зенит ».