Энтони Эдвардс о составе «Вулвз»: «С составом все нормально. Просто мы не формируем чемпионские привычки по ходу сезона»
Энтони Эдвардс назвал главную проблему «Миннесоты».
Лидер «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс оценил потенциал команды после поражения в полуфинале Запада от «Сперс» (2-4).
«Есть ли какая-либо общая закономерность в последних трех вылетах из плей-офф, когда нас громят? Хороший вопрос. Без комментариев.
Доволен ли я нынешним составом и нужна ли еще одна звезда рядом со мной? Мне кажется, у нас все хорошо.
Команда не была готова к борьбе за титул. Я считаю, что чемпионские привычки или привычки под плей-офф должны формироваться в регулярном чемпионате. И нет, мы не сформировали эти привычки по ходу регулярки», – констатировал Эдвардс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Ну им бы не помешало обменять Рэндла на игрока, который не растворяется в по
на Таунса
Леброн бы хорошо зашёл в Мини
