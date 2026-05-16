Энтони Эдвардс о составе «Вулвз»: «С составом все нормально. Просто мы не формируем чемпионские привычки по ходу сезона»

Энтони Эдвардс назвал главную проблему «Миннесоты».

Лидер «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс оценил потенциал команды после поражения в полуфинале Запада от «Сперс» (2-4).

«Есть ли какая-либо общая закономерность в последних трех вылетах из плей-офф, когда нас громят? Хороший вопрос. Без комментариев.

Доволен ли я нынешним составом и нужна ли еще одна звезда рядом со мной? Мне кажется, у нас все хорошо.

Команда не была готова к борьбе за титул. Я считаю, что чемпионские привычки или привычки под плей-офф должны формироваться в регулярном чемпионате. И нет, мы не сформировали эти привычки по ходу регулярки», – констатировал Эдвардс.