Финч о защите Гобера против Касла: «Мы перетасовали опеку, из-за этого Касл рано разыгрался. Моя ошибка»

Финч взял на себя вину за провал в защите.

После поражения в шестой игре против «Сан-Антонио» (109:139) главный тренер «Миннесоты» Крис Финч объяснил, почему центровой Руди Гобер чаще опекал защитника Стефона Касла .

«За начало игры я беру вину на себя. Мы перетасовали опеку, попробовали сделать кое-что другое, чтобы сбить их стартовый ритм. Из-за этого Касл рано разыгрался – это точно не входило в план. Моя ошибка», – сказал Финч.

Касл стал самым результативным игроком матча (32 очка) и помог «Сперс» выбить «Вулвс» (4-2).