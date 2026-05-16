  • Финч о защите Гобера против Касла: «Мы перетасовали опеку, из-за этого Касл рано разыгрался. Моя ошибка»
Финч о защите Гобера против Касла: «Мы перетасовали опеку, из-за этого Касл рано разыгрался. Моя ошибка»

Финч взял на себя вину за провал в защите.

После поражения в шестой игре против «Сан-Антонио» (109:139) главный тренер «Миннесоты» Крис Финч объяснил, почему центровой Руди Гобер чаще опекал защитника Стефона Касла.

«За начало игры я беру вину на себя. Мы перетасовали опеку, попробовали сделать кое-что другое, чтобы сбить их стартовый ритм. Из-за этого Касл рано разыгрался – это точно не входило в план. Моя ошибка», – сказал Финч.

Касл стал самым результативным игроком матча (32 очка) и помог «Сперс» выбить «Вулвс» (4-2).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Криса Финча
5 из 5 трех было в моменте, парень работает над собой )
Сошников так не считает, всю серию требовал от Финча кинуть Гобера на Касла
Ответ pikachy88888888
Сошников так не считает, всю серию требовал от Финча кинуть Гобера на Касла
Портленд так делал: бросали Клингана на Касла. Неплохо работало. Стефан с ведения не бросал. Тормозил атаки достаточно часто.
