Энтони Эдвардс: «Сперс» были лучше нас в этой серии»

Энтони Эдвардс объяснился после странного поступка.

Звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс пояснил, почему поздравил «Сан-Антонио» с победой в шестом матче и во всей серии за 8 минут до финальной сирены.

Лидер «Вулвз» подвергся критике за свои действия.

«Я просто отдал должное «Сан-Антонио». Они были лучше нас в этой серии.

На тот момент нам было не суждено вернуться в игру [«Миннесота» уступала более 30 очков]. Поэтому я просто постарался отдать должное сопернику», – заявил Эдвардс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Смысл критиковать, он после того матча с Денвером вообще играть не должен был, плюс в 4ой четверти основу посадили уже. К нему претензий в этом ПО вообще нет.
Респект Энту.
Нужно иметь большие кахонес что бы признать поражение в игре и по мужски пожать руки сопернику.
Ответ DrWeb1
Респект Энту. Нужно иметь большие кахонес что бы признать поражение в игре и по мужски пожать руки сопернику.
Это так не делается. Поражение надо пережить, а не бежать жать ручки, чтобы это же ночью спать спокойно. Только так появляется мотивация к прогрессу. А теперь ничего не изменится, в следующем году будет снова видеть этого же Энта "все ещё молодой" и "все впереди"
Энтони Эдвардс хорош
Энтони правильно поступил🏀
Как по мне Миннесота только Окле и Сас могут проиграть ,но других всех выйграют
Сперс лучше, а Тимберы грубже
