Энтони Эдвардс: «Сперс» были лучше нас в этой серии»
Энтони Эдвардс объяснился после странного поступка.
Звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс пояснил, почему поздравил «Сан-Антонио» с победой в шестом матче и во всей серии за 8 минут до финальной сирены.
Лидер «Вулвз» подвергся критике за свои действия.
«Я просто отдал должное «Сан-Антонио». Они были лучше нас в этой серии.
На тот момент нам было не суждено вернуться в игру [«Миннесота» уступала более 30 очков]. Поэтому я просто постарался отдать должное сопернику», – заявил Эдвардс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Нужно иметь большие кахонес что бы признать поражение в игре и по мужски пожать руки сопернику.