Энтони Эдвардс: «Сперс» были лучше нас в этой серии»

Энтони Эдвардс объяснился после странного поступка.

Звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс пояснил, почему поздравил «Сан-Антонио» с победой в шестом матче и во всей серии за 8 минут до финальной сирены.

Лидер «Вулвз» подвергся критике за свои действия.

«Я просто отдал должное «Сан-Антонио». Они были лучше нас в этой серии.

На тот момент нам было не суждено вернуться в игру [«Миннесота» уступала более 30 очков]. Поэтому я просто постарался отдать должное сопернику», – заявил Эдвардс.