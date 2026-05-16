  • Диллон Брукс назвал «тупого» игрока НБА: «Джарред Вандербилт. Не может реализовать большой потенциал»
13

Форвард «Санз» Диллон Брукс во время стрима по просьбе ведущего назвал «тупого» игрока НБА.

«Этот парень меня не очень любит, но дело не в этом. Джарред Вандербилт из «Лейкерс».

Почему я так думаю? Он не может реализовать большой потенциал. Так-то он способен на большее», – заявил Брукс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RAY LIVE
Вандо тупой только с той точки зрения, что не может, похоже, заставить себя не вылезать из зала, тренируя бросок.
если отвечать на такой вопрос всерьёз (и речь именно при игровой интеллект), то главный кандидат на эту премию - Банкеро. как минимум среди условных звёзд со стабильным игровым временем он меньше всех понимает, что вообще происходит на площадке. называть "тупым" ролевика с ограниченным функционалом - лёгкая мишень)
Вандо кто угодно, но точно не тупой, тупые защитники вечно будут на фолах сидеть, а у него где-то 1.9 фола за игру в среднем по карьере и 1.6 в Лейкерс. Для сравнения, у Брукса 3.3, хотя и понятно что это часть его игры и имиджа

Понятно что никто не в восторге от его атакующего влияния, и если бы кто-то или он сам дотянули бы его до ДФСовского, то его влияние на команду однозначно бы выросло, но в целом, если дело касается защиты и хасла, то в этом он хорош
Ответ M i G G i M
Так Брукс на площадке в два раза больше времени проводит. Ну и не в качестве игрока второго юнита
Ответ AiDaGaRi
Ну это сейчас Вандербилт проводит так мало минут

Для большей релевантности возьму сезоны 21/22 и 22/23, он тогда играл по 25 минут и все равно получал в среднем 2.4 фола за игру

У Брукса взять 21-22 не могу, он сыграл всего 32 игры, но вот в 20/21 и 22/23 он за 30 минут получал 3.4 фола за игру, так что вряд ли Вандербилт на больших минутах фолил бы больше Брукса
Не тупой а полезный форвард
Я что, зря его майку купил? Я что, тоже «тупой»?
