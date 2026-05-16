«Проявление слабости». Новицки и Хаслем раскритиковали Эдвардса за поздравления в адрес «Сперс» по ходу матча

Эдвардс подвергся критике ветеранов НБА за странное решение .

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс пожал руку и поздравил каждого на скамейке «Сан-Антонио» с победой в шестой игре и серии, сделав это , когда до конца матча оставалось еще 8 минут, а «Вулвс» уступали более 30 очков.

Ветераны НБА, ныне телеведущие Дирк Новицки и Юдонис Хаслем посчитали такое поведение проявлением слабости.

«Я очень давно НБА, играл сам, теперь наблюдаю как зритель. Игрок отправляется к соперникам за восемь минут до конца четвертой четверти и отбивает пять всей команде. Для меня это слишком. Конечно, уже после игры вполне можно так поступить, проявляя уважение. Но именно так – для меня это было немного странно», – сказал Новицки.

«Как бы хорош ни был Энт как баскетболист, ему еще есть над чем работать. Потому что как лидер… я бы не пошел жать руки соперникам за восемь минут до конца игры. Как лидер команды я бы не проявил подобную ​​слабость. Игра еще не закончена. У тебя осталось восемь минут. Я бы бесился из-за того, что мы проигрываем», – поделился Хаслем.

Итоговый счет встречи – 139:109 в пользу «Сан-Антонио» (4-2). Эдвардс отметился 24 очками (9 из 26 с игры).