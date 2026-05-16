  • «Проявление слабости». Новицки и Хаслем раскритиковали Эдвардса за поздравления в адрес «Сперс» по ходу матча
Эдвардс подвергся критике ветеранов НБА за странное решение .

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс пожал руку и поздравил каждого на скамейке «Сан-Антонио» с победой в шестой игре и серии, сделав это, когда до конца матча оставалось еще 8 минут, а «Вулвс» уступали более 30 очков.

Ветераны НБА, ныне телеведущие Дирк Новицки и Юдонис Хаслем посчитали такое поведение проявлением слабости.

«Я очень давно НБА, играл сам, теперь наблюдаю как зритель. Игрок отправляется к соперникам за восемь минут до конца четвертой четверти и отбивает пять всей команде. Для меня это слишком. Конечно, уже после игры вполне можно так поступить, проявляя уважение. Но именно так – для меня это было немного странно», – сказал Новицки.

«Как бы хорош ни был Энт как баскетболист, ему еще есть над чем работать. Потому что как лидер… я бы не пошел жать руки соперникам за восемь минут до конца игры. Как лидер команды я бы не проявил подобную ​​слабость. Игра еще не закончена. У тебя осталось восемь минут. Я бы бесился из-за того, что мы проигрываем», – поделился Хаслем.

Итоговый счет встречи – 139:109 в пользу «Сан-Антонио» (4-2). Эдвардс отметился 24 очками (9 из 26 с игры).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Не ну за 8 минут до конца реально странно руки жать
уже +30 было
Надо было за 48 минут до конца сразу поздравить соперника и откланяться в раздевалку
Да ладно, он просто ходил узнать, можно ли ему с ними поехать в Оклахому.
А может даже за место в САС узнавал ???
В Техасе налоги поменьше, и алименты…😂
Хаслем и Новицки ничего не понимают в баскетболе, на спортсе, в новости под этим видео, уже написали - мужчина, мужской поступок, проигрывать надо уметь и даже приплели ЛеБрона)
Это так не делается. Поражение надо пережить, а не бежать жать ручки, чтобы это же ночью спать спокойно. Только так появляется мотивация к прогрессу. А теперь ничего не изменится, в следующем году будет снова видеть этого же Энта "все ещё молодой" и "все впереди"
Хаслем куда лезет вообще? Он лет за 5-7 до конца своей карьеры всех поздравил)
Ждём также подробных разъяснений ситуации от холл оф феймера Перкинса
То есть Финч в эту же паузу выпустил скамеечников - это норм
А Энт попрощался с соперниками, надел худи и ушел досматривать уже мусорное время вместе с Донте - проявил слабость?
Давайте тогда запретим вообще мусорное время, ведь бывают же чудеса, пусть старт рубится до конца, а то это как-то не по-мужски. Что за бред, там Минька уже белый флаг выкинула за эти 8 минут до конца.
Одного не понимаю, почему Дивинченцо уже чуть ли не в следующем матче после травмы был на скамейке Минни, а не в госпитале под присмотром врачей?
Операция малость серьёзней, чем гипс на сломанный палец наложить. Неужели нынче после такого серьёзного хирургического вмешательства отпускают через пару дней домой и даже без обязательства соблюдения постельного режима?
По факту, 30 очей в плей-офф, за 8 минут до конца отыгрываются каждый второй матч же, интрига была жива
На ровном месте докопались. Там уже мусорное время началось, всю основную ротацию посадили на скамейку, белый флаг уже был выброшен.
Люди продолжают путать вежливость со слабостью
Хаслем за 8 лет до официального конца карьеры бросил играть, а Эдвардс всего за 8 минут до конца матча
