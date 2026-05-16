Соня Ситрон обновила рекорд карьеры (30 очков) в победной игре с «Индианой»

Ситрон набрала 30 очков и помогла «Мистикс» обыграть «Фивер».

Звездная защитница «Вашингтона » Соня Ситрон установила новый личный рекорд результативности, набрав 30 в матче с «Индианой » (предыдущий лучший результат – 28).

Ситрон попала 10 из 14 бросков с игры, 1 из 4 трехочковых и 9 из 10 штрафных, добавив к этому 6 подборов и 4 передачи за 38 минут на паркете.

«Мистикс» оказались сильнее «Фивер» после овертайма – 104:102.