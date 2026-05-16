«Клипперс» намерены сохранить 5-й пик и выбрать на драфте-2026 перспективного игрока

Стали известны планы «Клипперс» на драфт-2026.

«Клипперс » намерены сохранить 5-й пик на драфте-2026 и выбрать перспективного молодого игрока.

Как пишет обозреватель The Athletic Лоу Мюррэй, калифорнийский клуб не намерен расставаться с высоким выбором ради баскетболиста, который мог бы усилить команду прямо сейчас.

У «Клипперс» также нет предпочтений по позиции перед драфтом.