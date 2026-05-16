Кейтлин Кларк трехочковым перевела матч против «Вашингтона» в овертайм

Кларк обеспечила «Фивер» овертайм в игре с «Мистикс».

Звездная защитница «Индианы» Кейтлин Кларк стала главным действующим лицом четвертой четверти матча против «Вашингтона».

На этом отрезке Кларк реализовала 5 трехочковых, включая попадание, обеспечившее «Фивер» овертайм.

Всего на счету Кларк 32 очка (10 из 28 с игры, 7 из 17 трехочковых, 5 из 5 штрафных), а также 4 подбора и 8 передач при 4 потерях.

«Индиана» уступила соперницам после дополнительной 5-минутки – 102:104.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Фивер»
