Кейтлин Кларк трехочковым перевела матч против «Вашингтона» в овертайм
Кларк обеспечила «Фивер» овертайм в игре с «Мистикс».
Звездная защитница «Индианы» Кейтлин Кларк стала главным действующим лицом четвертой четверти матча против «Вашингтона».
На этом отрезке Кларк реализовала 5 трехочковых, включая попадание, обеспечившее «Фивер» овертайм.
Всего на счету Кларк 32 очка (10 из 28 с игры, 7 из 17 трехочковых, 5 из 5 штрафных), а также 4 подбора и 8 передач при 4 потерях.
«Индиана» уступила соперницам после дополнительной 5-минутки – 102:104.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Фивер»
