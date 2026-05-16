Скип Бэйлесс о финале Западной конференции: «Решающая серия всего сезона. «Тандер» в семи»
По мнению журналиста, в этой серии определится будущий чемпион НБА.
«Сперс» должны были побеждать «Вулвз» в четырех матчах.
Теперь пришло время серии «Тандер» – «Сперс», и это финал всего плей-офф. Я готов сделать прогноз: «Оклахома» в семи», – написал Бэйлесс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Скипа Бэйлесса
17 комментариев
Сперс - Окла - 4:1 по регулярке, но в плей-офф может быть ровно наоборот. Но 6 матчей минимум вполне должны быть.
7ой матч с ОКС будет нехилым таким достижением для САС )
Не будет там 7го. Шпоры их дома закроют в 6й)
скип - патентованный и эталонный уйобок
весь плэйофф играется ради этой серии. Ставлю на ОКС 4-2
Если Сперс возьмут больше двух игр, сильно удивлюсь.
Главный вопрос - как свистеть будут...
