Скип Бэйлесс о финале Западной конференции: «Решающая серия всего сезона. «Тандер» в семи»

Телеведущий Скип Бэйлесс спрогнозировал победителя в паре финалистов Западной конференции «Оклахома» – «Сан-Антонио».

По мнению журналиста, в этой серии определится будущий чемпион НБА.

«Сперс» должны были побеждать «Вулвз» в четырех матчах.

Теперь пришло время серии «Тандер» – «Сперс», и это финал всего плей-офф. Я готов сделать прогноз: «Оклахома» в семи», – написал Бэйлесс.