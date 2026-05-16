  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Форвард УГМК Йована Ногич установила рекорд женской НБА для незадрафтованных новичков, набрав 27 очков
Видео
1

Форвард УГМК Йована Ногич установила рекорд женской НБА для незадрафтованных новичков, набрав 27 очков

Ногич набрала 27 очков и установила рекорд женской НБА.

Форвард-новичок Йована Ногич помогла «Финиксу» обыграть «Чикаго», набрав 27 очков.

За 31 минуту на площадке 28-летняя баскетболистка реализовала 6 из 11 бросков с игры, 5 из 8 трехочковых и 10 из 11 штрафных.

Сербский форвард, которая в России выступает за УГМК, установила рекорд результативности женской НБА для незадрафтованных новичков.

«Меркури» победили «Скай» – 91:83.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
logoженская НБА
Финикс жен
logoБаскетбол - видео
Чикаго жен
Йована Ногич
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
пока зашла в лигу просто шикарно... молодец!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эйжа Уилсон набрала 45 очков (83% с игры) и стала рекордсменкой женской НБА по 40-очковым играм (5)
16 мая, 06:33Видео
Лиза Лесли получит статую у арены «Спаркс» и «Лейкерс» в Лос-Анджелесе
14 мая, 19:02
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
14 мая, 06:30
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в третьй игре серии
11 минут назад
Джейлин Уильямс о противостоянии Холмгрена и Вембаньямы: «Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс»
13 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому», и это не совпадение»
45 минут назад
Кейд Каннингем о сезоне «Детройта»: «Мы сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время»
сегодня, 11:42
Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»
сегодня, 11:24
Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP
сегодня, 10:27Видео
Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа
сегодня, 10:01Видео
Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»
сегодня, 09:25
Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»
сегодня, 08:27
Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
сегодня, 08:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» – против «Триеста» во вторых матчах серий
11 минут назад
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» в первом матче серии
11 минут назад
Сергей Кущенко: «Полуфинальные пары Лиги ВТБ показали тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне»
сегодня, 11:35
Трехочковый Донована Митчелла с логотипа и блок-шот Осара Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:35Видео
Эйжа Уилсон обошла своего тренера Бекки Хэммон в списке лучших снайперов в истории WNBA
вчера, 21:23Фото
«Сарагоса» уволила Жоана Пласу
вчера, 20:58
ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 20:10
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» разобрался с «Тренто», «Венеция» выиграла у «Дертоны» в первых матчах серий
вчера, 20:07
Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: «Я говорил об этом еще 10 лет назад»
вчера, 19:16
Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»
вчера, 17:43
Рекомендуем