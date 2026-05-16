Форвард УГМК Йована Ногич установила рекорд женской НБА для незадрафтованных новичков, набрав 27 очков
Ногич набрала 27 очков и установила рекорд женской НБА.
Форвард-новичок Йована Ногич помогла «Финиксу» обыграть «Чикаго», набрав 27 очков.
За 31 минуту на площадке 28-летняя баскетболистка реализовала 6 из 11 бросков с игры, 5 из 8 трехочковых и 10 из 11 штрафных.
Сербский форвард, которая в России выступает за УГМК, установила рекорд результативности женской НБА для незадрафтованных новичков.
«Меркури» победили «Скай» – 91:83.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
пока зашла в лигу просто шикарно... молодец!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем