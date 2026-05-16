Форвард УГМК Йована Ногич установила рекорд женской НБА для незадрафтованных новичков, набрав 27 очков

Ногич набрала 27 очков и установила рекорд женской НБА.

Форвард-новичок Йована Ногич помогла «Финиксу » обыграть «Чикаго », набрав 27 очков.

За 31 минуту на площадке 28-летняя баскетболистка реализовала 6 из 11 бросков с игры, 5 из 8 трехочковых и 10 из 11 штрафных.

Сербский форвард, которая в России выступает за УГМК, установила рекорд результативности женской НБА для незадрафтованных новичков.

«Меркури» победили «Скай» – 91:83.