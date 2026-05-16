Эйжа Уилсон набрала 45 очков (83% с игры) и стала рекордсменкой женской НБА по 40-очковым играм (5)

Уилсон установила рекорд женской НБА по 40-очковым играм.

Звездная центровая «Лас-Вегаса » Эйжа Уилсон обеспечила своей команде победу над «Коннектикутом », набрав 45 очков.

За 32 минуты на паркете центровая реализовала 15 из 18 бросков с игры, 2 из 2 трехочковых и 13 из 13 штрафных, добавив к этому 3 подбора, 3 передачи и 2 блок-шота.

Уилсон обошла Брианну Стюарт и Дайану Таурази , став рекордсменкой женской НБА по количеству 40-очковых матчей (5).

Также действующая MVP – единственный игрок в истории, на счету которого несколько игр с 45+ очками (2).

«Эйсес» обыграли «Сан» – 101:94.