Эйжа Уилсон набрала 45 очков (83% с игры) и стала рекордсменкой женской НБА по 40-очковым играм (5)
Уилсон установила рекорд женской НБА по 40-очковым играм.
Звездная центровая «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон обеспечила своей команде победу над «Коннектикутом», набрав 45 очков.
За 32 минуты на паркете центровая реализовала 15 из 18 бросков с игры, 2 из 2 трехочковых и 13 из 13 штрафных, добавив к этому 3 подбора, 3 передачи и 2 блок-шота.
Уилсон обошла Брианну Стюарт и Дайану Таурази, став рекордсменкой женской НБА по количеству 40-очковых матчей (5).
Также действующая MVP – единственный игрок в истории, на счету которого несколько игр с 45+ очками (2).
«Эйсес» обыграли «Сан» – 101:94.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
