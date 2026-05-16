Видео
0

Эйжа Уилсон набрала 45 очков (83% с игры) и стала рекордсменкой женской НБА по 40-очковым играм (5)

Уилсон установила рекорд женской НБА по 40-очковым играм.

Звездная центровая «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон обеспечила своей команде победу над «Коннектикутом», набрав 45 очков.

За 32 минуты на паркете центровая реализовала 15 из 18 бросков с игры, 2 из 2 трехочковых и 13 из 13 штрафных, добавив к этому 3 подбора, 3 передачи и 2 блок-шота.

Уилсон обошла Брианну Стюарт и Дайану Таурази, став рекордсменкой женской НБА по количеству 40-очковых матчей (5). 

Также действующая MVP – единственный игрок в истории, на счету которого несколько игр с 45+ очками (2).

«Эйсес» обыграли «Сан» – 101:94.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
logoженская НБА
logoКоннектикут жен
logoБрианна Стюарт
logoБаскетбол - видео
logoДайана Таурази
Лас-Вегас жен
logoЭйжа Уилсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лиза Лесли получит статую у арены «Спаркс» и «Лейкерс» в Лос-Анджелесе
14 мая, 19:02
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
14 мая, 06:30
Энджел Риз быстрее всех в истории женской НБА достигла отметки в 50 дабл-даблов
10 мая, 11:48Фото
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в третьй игре серии
11 минут назад
Джейлин Уильямс о противостоянии Холмгрена и Вембаньямы: «Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс»
13 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому», и это не совпадение»
45 минут назад
Кейд Каннингем о сезоне «Детройта»: «Мы сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время»
сегодня, 11:42
Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»
сегодня, 11:24
Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP
сегодня, 10:27Видео
Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа
сегодня, 10:01Видео
Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»
сегодня, 09:25
Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»
сегодня, 08:27
Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
сегодня, 08:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» – против «Триеста» во вторых матчах серий
11 минут назад
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» в первом матче серии
11 минут назад
Сергей Кущенко: «Полуфинальные пары Лиги ВТБ показали тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне»
сегодня, 11:35
Трехочковый Донована Митчелла с логотипа и блок-шот Осара Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:35Видео
Эйжа Уилсон обошла своего тренера Бекки Хэммон в списке лучших снайперов в истории WNBA
вчера, 21:23Фото
«Сарагоса» уволила Жоана Пласу
вчера, 20:58
ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 20:10
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» разобрался с «Тренто», «Венеция» выиграла у «Дертоны» в первых матчах серий
вчера, 20:07
Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: «Я говорил об этом еще 10 лет назад»
вчера, 19:16
Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»
вчера, 17:43
Рекомендуем