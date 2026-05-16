Андре Игудала может войти в тренерский штаб «Уорриорз»

Экс-игрок «Голден Стэйт» может стать ассистентом Керра.

Четырехкратный чемпион НБА Андре Игудала входит в число кандидатов на должность помощника Стива Керра в «Уорриорз».

Помимо экс-игрока «воинов» упоминается также имя бывшего главного тренера «Нового Орлеана» Уилли Грина .

Известно, что штаб Керра покидают Терри Стоттс и Джерри Стэкхауз.

Игудала был одним из ключевых игроков команды в период ее доминирования в прошлом десятилетии. Вместе с «Голден Стэйт » он завоевал четыре чемпионских титула (2015, 2017, 2018, 2022), а в 2015 году был признан самым ценным игроком финальной серии НБА.