Андре Игудала может войти в тренерский штаб «Уорриорз»

Экс-игрок «Голден Стэйт» может стать ассистентом Керра.

Четырехкратный чемпион НБА Андре Игудала входит в число кандидатов на должность помощника Стива Керра в «Уорриорз».

Помимо экс-игрока «воинов» упоминается также имя бывшего главного тренера «Нового Орлеана» Уилли Грина.

Известно, что штаб Керра покидают Терри Стоттс и Джерри Стэкхауз.

Игудала был одним из ключевых игроков команды в период ее доминирования в прошлом десятилетии. Вместе с «Голден Стэйт» он завоевал четыре чемпионских титула (2015, 2017, 2018, 2022), а в 2015 году был признан самым ценным игроком финальной серии НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Бретта Сигела
Думаю, это будет огромный плюс для команды.
Сейчас Адрюха с банками своими фары протрёт всем раслабившимся :)
Любопытно куда Стотц уходит. Джерри кнчн не особо важен, а тот вроде норм тренером раньше был (хоть и не помню почти ничего))
