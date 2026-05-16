Андре Игудала может войти в тренерский штаб «Уорриорз»
Экс-игрок «Голден Стэйт» может стать ассистентом Керра.
Четырехкратный чемпион НБА Андре Игудала входит в число кандидатов на должность помощника Стива Керра в «Уорриорз».
Помимо экс-игрока «воинов» упоминается также имя бывшего главного тренера «Нового Орлеана» Уилли Грина.
Известно, что штаб Керра покидают Терри Стоттс и Джерри Стэкхауз.
Игудала был одним из ключевых игроков команды в период ее доминирования в прошлом десятилетии. Вместе с «Голден Стэйт» он завоевал четыре чемпионских титула (2015, 2017, 2018, 2022), а в 2015 году был признан самым ценным игроком финальной серии НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Бретта Сигела
Думаю, это будет огромный плюс для команды.
Сейчас Адрюха с банками своими фары протрёт всем раслабившимся :)
Любопытно куда Стотц уходит. Джерри кнчн не особо важен, а тот вроде норм тренером раньше был (хоть и не помню почти ничего))
