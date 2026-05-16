11

Виктор Вембаньяма об отсутствии опыта у «Сперс»: «Важнее всего сердце и характер»

Вембаньяма прокомментировал главную проблему «Сан-Антонио».

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма оценил уровень игры молодой команды в плей-офф-2026.

По словам француза, отсутствие опыта не мешает команде добиваться результата.

«Слова «Финал Западной конференции» звучат немного нереально. Я мечтал об этом всю жизнь. И вот мы здесь. Даже не верится. Но все же это баскетбол, мы все знали, что надо делать.

Прогресс «Сперс» по ходу плей-офф? Все в команде получали удовольствие от игры, здорово исполняли на площадке игровой план. И лично я во время серии с «Миннесотой» как никогда кайфовал от защиты, потому что у нас было максимальное взаимопонимание. Если я выходил встретить кого-то, то точно знал, что меня подстрахуют. Было очень приятно играть в защите, когда все так здорово понимают друг друга.

Отсутствие опыта у «Сперс»? Важнее всего сердце и характер. Это важнее, чем физические способности, важнее габаритов и важнее опыта.

Отсутствие опыта... Мы просто выходим и делаем, для нас нет ничего невозможного. Вот и все», – заявил француз.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Prime
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА плей-офф
logoМиннесота
logoНБА
logoСан-Антонио
logoОклахома-Сити
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
нас ждет эпик файт поколения! старикам тут не место)
Длительный отдых часто вредит. И где мучения увидели? Миннесота на тоненького взяла первую и там где Витю удалили в начале игры. Я б сказал что САС на классе прошли.
Ответ flegg
Длительный отдых часто вредит. И где мучения увидели? Миннесота на тоненького взяла первую и там где Витю удалили в начале игры. Я б сказал что САС на классе прошли.
Да определитесь вы уже такие «окла без тонуса» теперь когдда громы пройдут вы напишете «о боже прошли слабых солнечных и озерникоы они больше отдыхали»
Ответ flegg
Длительный отдых часто вредит. И где мучения увидели? Миннесота на тоненького взяла первую и там где Витю удалили в начале игры. Я б сказал что САС на классе прошли.
Травмы и усталость не стоит недооценивать
А я кайфую от плэйофф Вити. Столько инфо поводов. Сотряс, 12 блоков, локоть, куча промазанных трех, куча забитых, алейупы, данки, подборы. Уже на сайте ему прозвищ придумали больше чем деду.
Вемба понравился в плове. Гены его решают во многом, бросок средненький, но видно желание и характер.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма о 4-1 по сезону против «Тандер»: «Знаем, что в плей-офф будет нечто совсем иное»
16 мая, 05:27
Стефон Касл: «Шон Суини подмечает все и объясняет нам доступно. Его работа помогает нам быть одной из лучших защит на Западе»
13 мая, 12:00
Наз Рид получил технический за толчок Вембаньямы в спину
13 мая, 07:11Видео
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в третьй игре серии
10 минут назад
Джейлин Уильямс о противостоянии Холмгрена и Вембаньямы: «Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс»
12 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому», и это не совпадение»
44 минуты назад
Кейд Каннингем о сезоне «Детройта»: «Мы сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время»
сегодня, 11:42
Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»
сегодня, 11:24
Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP
сегодня, 10:27Видео
Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа
сегодня, 10:01Видео
Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»
сегодня, 09:25
Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»
сегодня, 08:27
Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
сегодня, 08:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» – против «Триеста» во вторых матчах серий
10 минут назад
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» в первом матче серии
10 минут назад
Сергей Кущенко: «Полуфинальные пары Лиги ВТБ показали тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне»
сегодня, 11:35
Трехочковый Донована Митчелла с логотипа и блок-шот Осара Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:35Видео
Эйжа Уилсон обошла своего тренера Бекки Хэммон в списке лучших снайперов в истории WNBA
вчера, 21:23Фото
«Сарагоса» уволила Жоана Пласу
вчера, 20:58
ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 20:10
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» разобрался с «Тренто», «Венеция» выиграла у «Дертоны» в первых матчах серий
вчера, 20:07
Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: «Я говорил об этом еще 10 лет назад»
вчера, 19:16
Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»
вчера, 17:43
Рекомендуем