Виктор Вембаньяма об отсутствии опыта у «Сперс»: «Важнее всего сердце и характер»

Вембаньяма прокомментировал главную проблему «Сан-Антонио».

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма оценил уровень игры молодой команды в плей-офф-2026.

По словам француза, отсутствие опыта не мешает команде добиваться результата.

«Слова «Финал Западной конференции» звучат немного нереально. Я мечтал об этом всю жизнь. И вот мы здесь. Даже не верится. Но все же это баскетбол, мы все знали, что надо делать.

Прогресс «Сперс» по ходу плей-офф? Все в команде получали удовольствие от игры, здорово исполняли на площадке игровой план. И лично я во время серии с «Миннесотой» как никогда кайфовал от защиты, потому что у нас было максимальное взаимопонимание. Если я выходил встретить кого-то, то точно знал, что меня подстрахуют. Было очень приятно играть в защите, когда все так здорово понимают друг друга.

Отсутствие опыта у «Сперс»? Важнее всего сердце и характер. Это важнее, чем физические способности, важнее габаритов и важнее опыта.

Отсутствие опыта... Мы просто выходим и делаем, для нас нет ничего невозможного. Вот и все», – заявил француз.