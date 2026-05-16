Стефон Касл стал самым молодым игроком в истории плей-офф НБА, оформившим 30+ очков, 10+ подборов и 5+ передач при 5+ трехочковых

Касл стал автором достижения благодаря своему возрасту.

Защитник-второгодка «Сан-Антонио » Стефон Касл помог своей команде разгромить «Миннесоту» в шестой игре серии, набрав 32 очка.

За 30 минут на паркете защитник реализовал 11 из 16 бросков с игры, 5 из 7 трехочковых и 5 из 6 штрафных, добавив к этому 11 подборов и 6 передач.

Касл (21 год и 197 дней) превзошел Луку Дончича (22 года и 83 дня), став самым молодым игроком в истории НБА , который оформил 30+ очков, 10+ подборов и 5+ передач при 5+ трехочковых в матче плей-офф.

«Сперс» обыграли «Вулвс» и прошли в финал Запада (139:109, 4-2).