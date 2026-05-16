Пол Рид набрал 17 очков при 7/9 с игры в 6-м матче – личный рекорд в плей-офф

Резервный центровой Рид помог «Детройту» спасти сезон.

Центровой «Детройта» Пол Рид провел лучший матч в плей-офф за всю карьеру и помог команде продлить серию с «Кливлендом» на решающий седьмой матч.

В выездной шестой встрече Рид набрал 17 очков при 7/9 с игры за 16 минут со скамейки – его личный рекорд в плей-офф.

В активе 26-летнего баскетболиста также 6 подборов, 1 передача и 1 блок-шот при 3 потерях. «Пистонс» победили со счетом 115:94, 3-3.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Как болельщик Кавс скажу - чертяка этот крови выпил за 6 матчей. И Аткинсон не может найти ему противоядие. Играет лучше Дюрена (хотя сегодня и этот насувал)
