Стив Керр: «У меня был не лучший тренерский год. В следующем мне нужно затянуть гайки»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высказал мысли о том, что должно измениться в следующем сезоне, учитывая его решение подписать новый контракт с клубом.
«Я знаю, что должен стать лучше. У меня был не лучший тренерский год.
Мы стали играть слишком расслабленно. Буквально небрежно обращались с мячом. Но из-за нашего возраста, из-за травм мы много времени уделяли отдыху. Так что в следующем году мне нужно затянуть гайки.
Нам пришлось прийти к общему, более реалистичному пониманию того, что такое для нас успех. Впервые с сезона-2019/20 мы не говорим, что можем выиграть титул. Мне не нужно этого произносить – мы и так это знаем. Но нам пришлось это серьезно обсудить», – сказал Керр.
«Уорриорс» завершили свой сезон-2025/26, проиграв «Финиксу» в турнире плей-ин.
Стив прилично готовит команду к игре (имхо, разумеется), но кошмарно ее ведет, принимая отрицательные решения очень часто.