9

Стив Керр: «У меня был не лучший тренерский год. В следующем мне нужно затянуть гайки»

Керр: У меня был не лучший тренерский год. В следующем мне нужно затянуть гайки.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высказал мысли о том, что должно измениться в следующем сезоне, учитывая его решение подписать новый контракт с клубом.

«Я знаю, что должен стать лучше. У меня был не лучший тренерский год.

Мы стали играть слишком расслабленно. Буквально небрежно обращались с мячом. Но из-за нашего возраста, из-за травм мы много времени уделяли отдыху. Так что в следующем году мне нужно затянуть гайки.

Нам пришлось прийти к общему, более реалистичному пониманию того, что такое для нас успех. Впервые с сезона-2019/20 мы не говорим, что можем выиграть титул. Мне не нужно этого произносить – мы и так это знаем. Но нам пришлось это серьезно обсудить», – сказал Керр.

«Уорриорс» завершили свой сезон-2025/26, проиграв «Финиксу» в турнире плей-ин.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Энтони Слейтера в соцсети X
logoГолден Стэйт
logoСтив Керр
logoНБА
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С Тэйлор Свифт покончено, буду цитировать Михаила Круга.
Ответ Дмитрий Кузьмин
С Тэйлор Свифт покончено, буду цитировать Михаила Круга.
Может у нее в песне где то тоже есть про затянуть гайки:)
Нет времени на раскачку!
Затягивать гайки, которые расслабляют булки?
Стив прилично готовит команду к игре (имхо, разумеется), но кошмарно ее ведет, принимая отрицательные решения очень часто.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Данливи: «Хотим, чтобы Стеф Карри завершил карьеру в «Уорриорз». Будет здесь столько, сколько захочет»
15 мая, 20:03
Джефф Тиг о «Голден Стэйт»: «Вам не получить Янниса, не получить Кавая. Самый доступный вариант – Эмбиид»
15 мая, 08:22
Стив Керр на протяжении сезона вставлял в свои пресс-конференции строчки песни Тейлор Свифт
15 мая, 07:25
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в третьй игре серии
10 минут назад
Джейлин Уильямс о противостоянии Холмгрена и Вембаньямы: «Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс»
12 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому», и это не совпадение»
44 минуты назад
Кейд Каннингем о сезоне «Детройта»: «Мы сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время»
сегодня, 11:42
Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»
сегодня, 11:24
Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP
сегодня, 10:27Видео
Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа
сегодня, 10:01Видео
Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»
сегодня, 09:25
Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»
сегодня, 08:27
Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
сегодня, 08:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» – против «Триеста» во вторых матчах серий
10 минут назад
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» в первом матче серии
10 минут назад
Сергей Кущенко: «Полуфинальные пары Лиги ВТБ показали тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне»
сегодня, 11:35
Трехочковый Донована Митчелла с логотипа и блок-шот Осара Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:35Видео
Эйжа Уилсон обошла своего тренера Бекки Хэммон в списке лучших снайперов в истории WNBA
вчера, 21:23Фото
«Сарагоса» уволила Жоана Пласу
вчера, 20:58
ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 20:10
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» разобрался с «Тренто», «Венеция» выиграла у «Дертоны» в первых матчах серий
вчера, 20:07
Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: «Я говорил об этом еще 10 лет назад»
вчера, 19:16
Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»
вчера, 17:43
Рекомендуем