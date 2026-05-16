Виктор Вембаньяма о 4-1 по сезону против «Тандер»: «Знаем, что в плей-офф будет нечто совсем иное»

Вембаньяма поделился ожиданиями от противостояния с «Оклахомой».

Центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма рассказал о настрое техасцев перед финалом Западной конференции против «Оклахомы».

По ходу регулярного сезона с учетом Кубка НБА «Сперс» превзошли действующего чемпиона со счетом 4-1.

«Сейчас мы думаем о наших организмах, о восстановлении, об отдыхе. И только завтра или в ближайшие пару дней начнем беспокоиться по поводу «Тандер».

Знаем, что в плей-офф будет нечто совсем иное, совершенно другая серия, новые трудности, новые вызовы. Эти ребята знают свое дело, умеют играть в баскетбол.

Будем изучать их и посмотрим, к чему это приведет в первом матче», – заявил француз.