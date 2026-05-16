Виктор Вембаньяма о 4-1 по сезону против «Тандер»: «Знаем, что в плей-офф будет нечто совсем иное»

Вембаньяма поделился ожиданиями от противостояния с «Оклахомой».

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма рассказал о настрое техасцев перед финалом Западной конференции против «Оклахомы».

По ходу регулярного сезона с учетом Кубка НБА «Сперс» превзошли действующего чемпиона со счетом 4-1.

«Сейчас мы думаем о наших организмах, о восстановлении, об отдыхе. И только завтра или в ближайшие пару дней начнем беспокоиться по поводу «Тандер».

Знаем, что в плей-офф будет нечто совсем иное, совершенно другая серия, новые трудности, новые вызовы. Эти ребята знают свое дело, умеют играть в баскетбол.

Будем изучать их и посмотрим, к чему это приведет в первом матче», – заявил француз.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
ОтветДмитрий Кузьмин
Это будет просто невероятно. Причем не скажу, что Окла явный фаворит с ними, у нее тоже есть проблемы как и у САС, есть и слабые места как говорится. Но как минимум САС могут навязать борьбу в отличии от их предыдущих противников, да и кидают они на порядок лучше
Вообще нет сомнений, что САС в этом составе свой мешок гаек заберут. Только в этом ли году? Очень молодые, со всеми сопутствующими этому обстоятельствами и рисками. С другой стороны, насколько умно и зрело играет эта молодежь в 20 с небольшим лет. Джордан и Леброн в их возрасте летели и бились с разгона лбом в кирпичную стену. Они гораздо позже сформировались и повзрослели психологически, в 26-28. А у этих ребят потолок прям пугающий.
Скрытый финал сезона. И это должен получиться очень крутой финал
хорошо что сперс прошли, будет интересней серия
Да, в этой серии шпалу будут гнуть ещё сильнее. Главный вопрос, насколько жёстко судьи будут позволять гнуть.
Будем переживать все за Сас. Но что-то мне подсказывает, что года через 2 будем болеть против них, как сегодня против окс
Какой же слабый восток....
Просто Запад уж очень сильный. Особенно на фоне финала Запада.
И на этом фоне Восток выглядит слабым.
Согласен на 8 - 4......
Джейлен выйдет в финале конфы?
Вроде да https://www.sports.ru/basketball/1117171555-dzhejlen-uilyams-podxozhu-k-finalu-konferenczii-zdorovym.html
тогда точно будет сложно
