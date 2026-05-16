НБА объявит имя MVP сезона в воскресенье перед 7-й игрой в Детройте. Претенденты – Вембаньяма, Йокич и ШГА
Скоро станет известен MVP сезона НБА.
НБА объявит имя самого ценного игрока сезона в воскресенье в день седьмого матча серии «Детройт» – «Кливленд» (3-3).
Объявление состоится 17 мая в 19:30 по местному времени (понедельник, 18 мая 3:30 по мск) во время трансляции Prime.
Претенденты на награду – Виктор Вембаньяма («Сперс»), Никола Йокич («Наггетс») и Шэй Гилджес-Александер («Тандер»).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Пресс-служба НБА
А ещё был пару лет назад камерунец один))) правда незаслуженно на мой взгляд
