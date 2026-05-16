  • НБА объявит имя MVP сезона в воскресенье перед 7-й игрой в Детройте. Претенденты – Вембаньяма, Йокич и ШГА
Скоро станет известен MVP сезона НБА.

НБА объявит имя самого ценного игрока сезона в воскресенье в день седьмого матча серии «Детройт» – «Кливленд» (3-3).

Объявление состоится 17 мая в 19:30 по местному времени (понедельник, 18 мая 3:30 по мск) во время трансляции Prime.

Претенденты на награду – Виктор Вембаньяма («Сперс»), Никола Йокич («Наггетс») и Шэй Гилджес-Александер («Тандер»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Пресс-служба НБА
У Виктора конечно колоссальный прогресс
Ответ DirkMavs
После выхода сперс в финал конфы может и скорректируются голоса. Но Шэй в этом сезоне заслуженно, в прошлом сезоне авансом дали ,на мой взгляд. Может в этом сезоне Вите дадут авансом, чем черт не шутит)))
Ответ Pavel Zabolotnev
Авансом он заслуживал уже 2 года назад, когда команду с 10 до 1 поднял! А год назад уже заслуженно получил)
Француз, серб и канадец. Если бы не пропуски матчей, на 4 и 5 местах вполне могли бы быть словенец и грек. Такими темпами Сильверу скоро придется вводить отдельно мвп для американцев.
Ответ Come Fly With Me
Гарнетту только не говорите)))
А ещё был пару лет назад камерунец один))) правда незаслуженно на мой взгляд
Ответ Come Fly With Me
У Дончича всё в порядке с количеством матчей после апелляции.
https://www.sports.ru/basketball/1117140074-donchich-i-kanningem-smogut-pretendovat-na-individualnye-nagrady-apell.html
Будет очередной цирк, если Богомола и тут Сильвер протащит. Смешно тут некоторые флудят про "успехи Эколога" в ПО, когда приз вручают по итогам регулярки. Дети Сильвера, выросшие на его лживом "птичьем молоке".
Если отдадут французу, то это будет окончательная профанация данной награды. Человек в среднем не проводил на площадке и 30 минут. Его максимально берегли для плей-офф. В какой-то момент он даже начинал матчи на скамейке. Да, защитный рейтинг с ним на паркете улетает в стратосферу, но для этого существует отдельный приз, который Витек уже получил. Переломанный Эдвардс по импакту в нападении всю серию шел с ним вровень
