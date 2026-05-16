  • Энтони Эдвардс поздравил и пожал руку каждому на скамейке «Сперс», когда до конца матча оставалось 8 минут
27

Энтони Эдвардс поздравил и пожал руку каждому на скамейке «Сперс», когда до конца матча оставалось 8 минут

Эдвардс заранее поздравил соперника.

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс пожал руку и поздравил каждого на скамейке «Сан-Антонио» с победой в шестой игре и серии.

Эдвардс отправился к «Сперс», когда до конца матча оставалось еще 8 минут, а «Вулвс» уступали более 30 очков.

Итоговый счет встречи – 139:109 в пользу «Сан-Антонио» (4-2). Эдвардс отметился 24 очками (9 из 26 с игры).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
Вот вообще не фанат ЛеБрона, но все равно недоумеваю, когда так сделал ЛеБрон в финале против ГС, его захейтили, сказали что он сдался, что Майкл бы никогда так не сделал и тому подобное. А к Эдвардсу ноль вопросов, и вообще мужской поступок. Как так то?
Ответ Деревенский Кобе
Просто у Эдвардса хейтеров особо нету, ну играет парнишка там в своей Миннесоте и играет
Ответ Деревенский Кобе
У Энта есть харизма и вайб, не зазвездившийся. Он даже понтуется когда, ты не ловишь кринж. Зумер здорового человека
Это вообще не норм, не понимаю никаких восторгов относительно данного.
Пфф, фигня какая. Леброн бы уже 8 минут как в раздевалке сидел, а то и к личному самолету подъезжал, вот это величие.
Кроме сарказма, респект Муравью, неоднозначный товарищ, но проигрывать уметь надо. Иногда это о тебе больше говорит, чем когда выигрываешь.
Мда, энт ДНК тест не прошел
Ответ Растин Кол
Мда, энт ДНК тест не прошел
Скажу больше. После этого действа он приговорил себя. Он ещё сам не понял, но от этого клейма он не отмоется до конца карьеры. Энт только что пошел по стопам Дюранта. Теперь он может хоть с 60% эффективностью играть, команды рядом с ним чемпионами не станут, грызть паркет не будут. Вангую, начнет переходить в готовые собранные команды, и если повезёт, усилит одну из них как КД ГСВ, и возьмёт гайку.
Так это договорняк был, он просто за бабками ходил, всё ок.
MJ для зумеров
Ответ Ждун Демина
Мужчина!
Мальчик
Вот так выглядит: "безызбежность"
Будет ли теперь обмен запрашивать?
