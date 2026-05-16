Энтони Эдвардс поздравил и пожал руку каждому на скамейке «Сперс», когда до конца матча оставалось 8 минут
Эдвардс заранее поздравил соперника.
Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс пожал руку и поздравил каждого на скамейке «Сан-Антонио» с победой в шестой игре и серии.
Эдвардс отправился к «Сперс», когда до конца матча оставалось еще 8 минут, а «Вулвс» уступали более 30 очков.
Итоговый счет встречи – 139:109 в пользу «Сан-Антонио» (4-2). Эдвардс отметился 24 очками (9 из 26 с игры).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
Кроме сарказма, респект Муравью, неоднозначный товарищ, но проигрывать уметь надо. Иногда это о тебе больше говорит, чем когда выигрываешь.