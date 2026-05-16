Харден обошел Карри и стал 10-м в истории НБА по очкам в плей-офф
Защитник «Кавальерс» Джеймс Харден обошел разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри в списке самых результативных игроков плей-офф НБА за всю историю, поднявшись на общее 10-е место.
В шестом матче серии с «Пистонс» Харден реализовал дальний бросок с отскоком от щита за 7:40 до конца первой четверти, доведя свой счет в плей-офф до 4 148 очков. Карри набрал 4 147 очков.
Харден завершил встречу с 23 очками, реализовав 6 из 13 с игры, что не спасло команду от поражения 94:115, 3-3.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
11 комментариев
О важности статистики. Кто такой Карри в иерархии игр навылет, и кто такой Харден.
Статистика показывает, что Харден запрашивал обмен столько же раз, сколько у Карри титулов.
