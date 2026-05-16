Харден обошел Карри и стал 10-м в истории НБА по очкам в плей-офф

Защитник «Кавальерс» Джеймс Харден обошел разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри в списке самых результативных игроков плей-офф НБА за всю историю, поднявшись на общее 10-е место.

В шестом матче серии с «Пистонс» Харден реализовал дальний бросок с отскоком от щита за 7:40 до конца первой четверти, доведя свой счет в плей-офф до 4 148 очков. Карри набрал 4 147 очков.

Харден завершил встречу с 23 очками, реализовав 6 из 13 с игры, что не спасло команду от поражения 94:115, 3-3.