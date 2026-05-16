11

Харден обошел Карри и стал 10-м в истории НБА по очкам в плей-офф

Защитник «Кавальерс» Джеймс Харден обошел разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри в списке самых результативных игроков плей-офф НБА за всю историю, поднявшись на общее 10-е место.

В шестом матче серии с «Пистонс» Харден реализовал дальний бросок с отскоком от щита за 7:40 до конца первой четверти, доведя свой счет в плей-офф до 4 148 очков. Карри набрал 4 147 очков.

Харден завершил встречу с 23 очками, реализовав 6 из 13 с игры, что не спасло команду от поражения 94:115, 3-3.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДжеймс Харден
logoНБА плей-офф
logoКливленд
logoНБА
logoСтефен Карри
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
О важности статистики. Кто такой Карри в иерархии игр навылет, и кто такой Харден.
Ответ Дмитрий Кузьмин
О важности статистики. Кто такой Карри в иерархии игр навылет, и кто такой Харден.
Статистика показывает, что Харден запрашивал обмен столько же раз, сколько у Карри титулов.
Ответ Алексей Мишин
Статистика показывает, что Харден запрашивал обмен столько же раз, сколько у Карри титулов.
Комментарий скрыт
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я в «Кэвс» всего 2,5 месяца, все по-новому». Джеймс Харден стал первым в истории НБА с 30 очками в матче плей-офф за 6 команд
14 мая, 11:57
Кенни Эткинсон: «Стараемся немного освобождать Хардена от работы с мячом, не обязательно каждый раз вести его всю площадку против Томпсона»
14 мая, 11:37
30+8+6 от Джеймса Хардена помогли «Кливленду» впервые выйти в лидеры в серии с «Детройтом»
14 мая, 04:53
Хардена беспокоит левая рука. После 4-го матча кисть игрока «Кэвз» была обмотана льдом
12 мая, 04:56Фото
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в третьй игре серии
9 минут назад
Джейлин Уильямс о противостоянии Холмгрена и Вембаньямы: «Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс»
11 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому», и это не совпадение»
43 минуты назад
Кейд Каннингем о сезоне «Детройта»: «Мы сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время»
сегодня, 11:42
Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»
сегодня, 11:24
Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP
сегодня, 10:27Видео
Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа
сегодня, 10:01Видео
Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»
сегодня, 09:25
Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»
сегодня, 08:27
Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
сегодня, 08:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» – против «Триеста» во вторых матчах серий
9 минут назад
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» в первом матче серии
9 минут назад
Сергей Кущенко: «Полуфинальные пары Лиги ВТБ показали тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне»
сегодня, 11:35
Трехочковый Донована Митчелла с логотипа и блок-шот Осара Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:35Видео
Эйжа Уилсон обошла своего тренера Бекки Хэммон в списке лучших снайперов в истории WNBA
вчера, 21:23Фото
«Сарагоса» уволила Жоана Пласу
вчера, 20:58
ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 20:10
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» разобрался с «Тренто», «Венеция» выиграла у «Дертоны» в первых матчах серий
вчера, 20:07
Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: «Я говорил об этом еще 10 лет назад»
вчера, 19:16
Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»
вчера, 17:43
Рекомендуем