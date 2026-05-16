Джеймс Харден совершил больше потерь, чем сделал точных бросков, в 5-й раз за текущий плей-офф и в 31-й раз за карьеру

Харден провел снова неудачный матч.

В шестой игре против «Детройта » звездный защитник «Кливленда » Джеймс Харден отметился 23 очками.

Харден реализовал 6 из 13 бросков с игры (3 из 8 трехочковых, 8 из 10 штрафных) и совершил 8 потерь.

Этот матч стал 5-м за текущий плей-офф и 31-м за карьеру Хардена в плей-офф, когда на его счету оказалось больше потерь, чем точных бросков с игры.

«Кэвс» разгромно уступили (94:115, 3-3), а Харден довел свой показатель шестых матчей до 4-14.