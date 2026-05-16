Джейлен Уильямс: «Подхожу к финалу конференции здоровым»

Ключевой игрок «Тандер» восстановился к финалу конференции.

Форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс утверждает, что готов сыграть в финале Западной конференции против «Сан-Антонио ».

Уильямс пропустил шесть матчей из-за растяжения мышцы задней поверхности бедра первой степени.

«Здорово, что мне не пришлось форсировать возвращение, мы повели в серии с «Лейкерс» 3-0 и у меня появились дополнительные дни на восстановление.

Подхожу к финалу конференции здоровым», – заявил Уильямс.