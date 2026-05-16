Джейлен Уильямс: «Подхожу к финалу конференции здоровым»

Ключевой игрок «Тандер» восстановился к финалу конференции.

Форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс утверждает, что готов сыграть в финале Западной конференции против «Сан-Антонио».

Уильямс пропустил шесть матчей из-за растяжения мышцы задней поверхности бедра первой степени.

«Здорово, что мне не пришлось форсировать возвращение, мы повели в серии с «Лейкерс» 3-0 и у меня появились дополнительные дни на восстановление.

Подхожу к финалу конференции здоровым», – заявил Уильямс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Знатная заруба обещает быть, думаю, что победитель заберет большой финал, если не на изи, то вполне спокойно. Если не переломается, конечно. Ну а ДжейДаб вызывает вопросы в этой налаженой машине, под названием "Оклахома". Самый главный, а зачем он ей, особенно за его зп?
Ответ Дмитрий Кузьмин
Думаю это первый кандидат на обмен в будущем
Ответ Дмитрий Кузьмин
Зачем?? Они играли с самими слабыми командами всего плей-офф из двух конференций, это Финикс и Лейкерс, конечно там борьбы не было, вспомните финал с Пейсерс, без ДжейДаба Окла бы потухла
