«Сан-Антонио» впервые с 2017 года прошел в финал Западной конференции НБА

«Сперс» будут играть в финале Западной конференции впервые с 2017-го.

Сегодня «Сан-Антонио» выбил «Миннесоту», разгромив ее в шестом матче серии со счетом 139:109 (4-2).

«Сперс» прошли в финал Западной конференции впервые с 2017 года. Тогда «шпоры» всухую уступили «Голден Стэйт» (0-4).

В этом году их соперником станет «Оклахома», которая за первые два раунда против «Финикса» и «Лейкерс» не отдала ни одного матча (4-0, 4-0). 

Первая игра финала Запада-2026 стартует 19 мая в 3.30 по московскому времени.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Мои поздравления всем Джинобелевским
давайте отметим отличную работу Адама Сильвера по возвращению САС в топ команд запада
Ответ усы Ларри Бёрда
давайте отметим отличную работу Адама Сильвера по возвращению САС в топ команд запада
9 лет,шикарная работа🤣🤣🤣 взял и моментально самлично вернул...за 9 лет🤣🤣🤣
Ответ усы Ларри Бёрда
давайте отметим отличную работу Адама Сильвера по возвращению САС в топ команд запада
Надо отметить в первую очередь шикарную работу фронт-офиса, все Шемпени, Вассел, Келдон выбраны достаточно низко и хорошо подписаны, мимо Касла прошли многие, предпочтя Сарра и Рисаше, а он лучший игрок с драфта.
Ну и Фокса подписали за мешок картошки, а он полезен
Ну наконец-то, банда в Сперс собралась, надеюсь на долгое доминирование и династию, и трио Вемба , Касл и Харпер наследует , а может и превзойдёт величие Большого трио,Данкана, Паркера и Джинобили, главное без травм.
Ответ Westmoreland
Ну наконец-то, банда в Сперс собралась, надеюсь на долгое доминирование и династию, и трио Вемба , Касл и Харпер наследует , а может и превзойдёт величие Большого трио,Данкана, Паркера и Джинобили, главное без травм.
сложно будет выдать 6 финалов, нынешний потолок влияет
Ответ Westmoreland
Ну наконец-то, банда в Сперс собралась, надеюсь на долгое доминирование и династию, и трио Вемба , Касл и Харпер наследует , а может и превзойдёт величие Большого трио,Данкана, Паркера и Джинобили, главное без травм.
Пусть хоть один титул возьмут для начала, а то вы уже их династией назвали.
шикарный финал намечается - главное без травм!
быстро сперс вокруг ньямы построились, но на то и здоровая организация, а не визардс с клипперс разные
Ответ slow focus
быстро сперс вокруг ньямы построились, но на то и здоровая организация, а не визардс с клипперс разные
Все-таки 6 лет позорного днища и сбор лотерейных пик. Не скажу, что это сильно быстро.
Поздравление поклонникам команды Сан-Антонио. Нас ждет жаркий финал конференции.
Лучшая организация лиги за последние 25 лет.
Давай инопланетянин, напряги Оклу
Надеюсь хотя бы 6 матчей будет в финале запада
Ответ Mars Usmanov
Надеюсь хотя бы 6 матчей будет в финале запада
4-1 или 4-3
Ответ Mars Usmanov
Надеюсь хотя бы 6 матчей будет в финале запада
в любом случае, будет мегакрутой опыт молодым
