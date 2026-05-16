«Сан-Антонио» впервые с 2017 года прошел в финал Западной конференции НБА
«Сперс» будут играть в финале Западной конференции впервые с 2017-го.
Сегодня «Сан-Антонио» выбил «Миннесоту», разгромив ее в шестом матче серии со счетом 139:109 (4-2).
«Сперс» прошли в финал Западной конференции впервые с 2017 года. Тогда «шпоры» всухую уступили «Голден Стэйт» (0-4).
В этом году их соперником станет «Оклахома», которая за первые два раунда против «Финикса» и «Лейкерс» не отдала ни одного матча (4-0, 4-0).
Первая игра финала Запада-2026 стартует 19 мая в 3.30 по московскому времени.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
