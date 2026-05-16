«Сан-Антонио» впервые с 2017 года прошел в финал Западной конференции НБА

«Сперс» будут играть в финале Западной конференции впервые с 2017-го.

Сегодня «Сан-Антонио » выбил «Миннесоту», разгромив ее в шестом матче серии со счетом 139:109 (4-2).

«Сперс» прошли в финал Западной конференции впервые с 2017 года. Тогда «шпоры» всухую уступили «Голден Стэйт» (0-4).

В этом году их соперником станет «Оклахома», которая за первые два раунда против «Финикса» и «Лейкерс» не отдала ни одного матча (4-0, 4-0).

Первая игра финала Запада-2026 стартует 19 мая в 3.30 по московскому времени.