  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кейонте Джордж о плей-офф для «Юты»: «У нас номер 2 на драфте, Джарен Джексон, универсальность и Уилл Харди»
8

Кейонте Джордж о плей-офф для «Юты»: «У нас номер 2 на драфте, Джарен Джексон, универсальность и Уилл Харди»

Кейонте Джордж подтвердил претензии «Джаз» на выход в плей-офф.

«Юта» завершала сезон с «регуляркой» 4 раза подряд. Защитник Кейонте Джордж считает, что этот отрезок подошел к концу.

«У нас номер два на драфте, мы сможем продолжать строиться вокруг изменений, которые принес приход Джарена Джексона. Многое сейчас в нашу пользу. На бумаге мы определенно команда плей-офф.

На самом деле, наша универсальность особенна. У нас есть парни, которые могут играть на любых позициях сзади и другие, которые могут переходить с четвертой на пятую.

Наш главный тренер Уилл Харди. Люди о нем знают. Его теоретические знания, способность разобрать игру для нас дают мне уверенность. Уилл и наш тренерский штаб позволят нашим талантам решить все задачи.

Сам я был немного не в форме под конец. Но у меня есть еще одна передача. Это лето будет еще более важным из-за всех изменений. Мне нужно будет вывести свою игру на совершенно другой уровень», – заключил Джордж.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Andscape
logoКейонте Джордж
logoДжарен Джексон-младший
logoУилл Харди
logoЮта
logoНБА
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винс Картер, Тони Кукоч, Алонзо Моурнинг и Джон Уолл – среди представителей команд на лотерее драфта-2026 НБА
8 мая, 16:20
Остин Эйндж: «Прогресс в защите станет главной командной задачей «Юты» на лето»
29 апреля, 11:40
Остин Эйндж: «Летом Эйс Бэйли будет жить в тренажерке»
16 апреля, 09:40
Рекомендуем
Главные новости
Кейд Каннингем о сезоне «Детройта»: «Мы сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время»
20 минут назад
Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»
38 минут назад
Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP
сегодня, 10:27Видео
Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа
сегодня, 10:01Видео
Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»
сегодня, 09:25
Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»
сегодня, 08:27
Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
сегодня, 08:11Видео
Джейлен Браун: «##### Стивена Эй»
сегодня, 07:52
«Иди на бранч, ботан!» Блэйк Гриффин высмеял Шэмса Чаранию за испорченное объявление MVP
сегодня, 07:28
Джеймс Харден прошел в финал конференции впервые со своего сезона MVP (2018)
сегодня, 07:03
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Кущенко: «Полуфинальные пары Лиги ВТБ показали тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне»
27 минут назад
Трехочковый Донована Митчелла с логотипа и блок-шот Осара Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:35Видео
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» в первом матче серии
сегодня, 09:04
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» – против «Триеста» во вторых матчах серий
сегодня, 08:57
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в третьй игре серии
сегодня, 08:45
Эйжа Уилсон обошла своего тренера Бекки Хэммон в списке лучших снайперов в истории WNBA
вчера, 21:23Фото
«Сарагоса» уволила Жоана Пласу
вчера, 20:58
ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 20:10
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» разобрался с «Тренто», «Венеция» выиграла у «Дертоны» в первых матчах серий
вчера, 20:07
Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: «Я говорил об этом еще 10 лет назад»
вчера, 19:16
Рекомендуем