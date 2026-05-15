  • Карл-Энтони Таунс о серии с «Атлантой»: «Остается только высказаться и посмотреть, услышат ли тебя. Меня услышали»
Карл-Энтони Таунс описал сложный ход первого раунда «Никс».

«Нью-Йорк» проигрывал 1-2 в первой серии плей-офф против «Атланты». Команда перестроила нападение после первых неудач, центровой Карл-Энтони Таунс отдал 10 результативных передач за первые три игры и 26 за следующие три.

«Уступаешь 1-2, разумеется, это не конец света, но каждая следующая игра становится предельно важной. В каждой игре надо вести себя так, будто проигрываешь 1-2, даже когда счет 3-0.

В такой момент можно только прийти на собрание, поделиться ощущениями, мыслями. Высказать свою идею и посмотреть, услышат ли тебя. Меня услышали», – рассказал Таунс на пресс-конференции.

«Майк дерьмово справился, но игроки тащат его огромную задницу».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Джареда Шварца
