Карл-Энтони Таунс: «Удача не случайна, я заслужил ее работой за пределами баскетбольной площадки»
Карл-Энтони Таунс поделился рецептом успеха.
Центровой Карл-Энтони Таунс порассуждал об удаче в плане здоровья в важные моменты сезона.
«Считаю, что удача не случайна. Ее надо заслужить. Я это сделал. Своей работой за пределами баскетбольной площадки. Забочусь о теле, слежу за диетой. Моя команда занимается моим здоровьем, помогает мне хорошо себя чувствовать.
Теперь удача мне благоволит в ситуациях, когда все должно было быть куда хуже. Потому что я к этому подготовился», – заключил Таунс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Knicks Videos
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем