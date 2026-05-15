Карл-Энтони Таунс: «Удача не случайна, я заслужил ее работой за пределами баскетбольной площадки»

Карл-Энтони Таунс поделился рецептом успеха.

Центровой Карл-Энтони Таунс порассуждал об удаче в плане здоровья в важные моменты сезона.

«Считаю, что удача не случайна. Ее надо заслужить. Я это сделал. Своей работой за пределами баскетбольной площадки. Забочусь о теле, слежу за диетой. Моя команда занимается моим здоровьем, помогает мне хорошо себя чувствовать.

Теперь удача мне благоволит в ситуациях, когда все должно было быть куда хуже. Потому что я к этому подготовился», – заключил Таунс.