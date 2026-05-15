Ченнинг Фрай: «Господи, Осар Томпсон, делай хотя бы по сто джампшотов в день этим летом»

Ченнинг Фрай возмущен слабыми атакующими навыками защитника «Детройта».

Форвард «Пистонс» Осар Томпсон набирает 8,3 очка за 31,2 минуты в нынешнем плей-офф, реализуя 51,2% бросков с игры. На его счету нет ни одного трехочкового за 12 матчей.

82% бросков игрока в плей-офф идут с дистанции не далее 3 метров.

«Господи, этим летом поработай над бросками. Просто делай хотя бы 100 джампшотов в день. Дай хоть что-то в атаке.

Если бы он был корнербеком, он бы уже был в Зале славы. Но ему надо научиться нападать. Их работа с пространством просто уродлива. Мне от нее плохо. Никому не хватает места.

Дюрен стоит в позиции данкера. Осар в позиции данкера. Стюарт тоже. Сколько может быть позиций данкера на площадке?» – возмутился чемпион НБА-2016 Ченнинг Фрай.