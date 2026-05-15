12

Ченнинг Фрай: «Господи, Осар Томпсон, делай хотя бы по сто джампшотов в день этим летом»

Ченнинг Фрай возмущен слабыми атакующими навыками защитника «Детройта».

Форвард «Пистонс» Осар Томпсон набирает 8,3 очка за 31,2 минуты в нынешнем плей-офф, реализуя 51,2% бросков с игры. На его счету нет ни одного трехочкового за 12 матчей.

82% бросков игрока в плей-офф идут с дистанции не далее 3 метров.

«Господи, этим летом поработай над бросками. Просто делай хотя бы 100 джампшотов в день. Дай хоть что-то в атаке.

Если бы он был корнербеком, он бы уже был в Зале славы. Но ему надо научиться нападать. Их работа с пространством просто уродлива. Мне от нее плохо. Никому не хватает места.

Дюрен стоит в позиции данкера. Осар в позиции данкера. Стюарт тоже. Сколько может быть позиций данкера на площадке?» – возмутился чемпион НБА-2016 Ченнинг Фрай.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
logoАйзейя Стюарт
logoОсар Томпсон
logoНБА
logoДетройт
logoЧеннинг Фрай
logoДжейлен Дюрен
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не надо на Стюарта наговаривать, в отличии от этих двоих у него даже еще бросок есть, и причем забрасывает трешки то.
Эй, посчитай сколько трёшек положил Стюарт на своих то малых минутах. тоже мне "в позиции данкера"
Ну какой же он защитник, и по габаритам (2 метра) и по составу (играет вместе с Каннингемом и Робинсоном) он ЛФ. Можно сказать винг, хотя применимо ли это к небросающему игроку не знаю. В остальном, конечно, да, бросать сегодня надо уметь. Только мне кажется, 100 бросков в день погоды не сделает особо.
Ответ Сергей Пузанков
Ну какой же он защитник, и по габаритам (2 метра) и по составу (играет вместе с Каннингемом и Робинсоном) он ЛФ. Можно сказать винг, хотя применимо ли это к небросающему игроку не знаю. В остальном, конечно, да, бросать сегодня надо уметь. Только мне кажется, 100 бросков в день погоды не сделает особо.
100 бросков это минут 5 тренировки. Уверен что он больше делает
Ответ kiper88
100 бросков это минут 5 тренировки. Уверен что он больше делает
Тот случай, когда качество важнее количества
Ветеран Кавс переживает за Тройт)
Ответ Tim Timson
Ветеран Кавс переживает за Тройт)
Кстати не по теме сказано , но Кливленд обязан майки Лава и Ирвинга над ореной поднять , Ирвинга . Дед не обсуждается уж...
Ответ Kritiks7
Кстати не по теме сказано , но Кливленд обязан майки Лава и Ирвинга над ореной поднять , Ирвинга . Дед не обсуждается уж...
Поднимут думаю. Что мешает? )
В нападении - потенциально элитный катер + проход неплохой. Если бы ещё хотя бы из угла бросал нормально - цены не было бы.
Про защититу промолчу - потому что мало к ней вопросов, особенно, если учитывать, сколько ему лет. Лучший игрок в защите с 1го по 3й
Ответ Finstere
В нападении - потенциально элитный катер + проход неплохой. Если бы ещё хотя бы из угла бросал нормально - цены не было бы. Про защититу промолчу - потому что мало к ней вопросов, особенно, если учитывать, сколько ему лет. Лучший игрок в защите с 1го по 3й
Есть вопросы к защите. Со своими данными он должен игроков просто съедать, в итоге у Хардена-то не такая плохая серия в целом. Фолов много глупых хватает.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Менеджер НБА: «Джейлен Дюрен не тянет на максимальный контракт, но получит его»
15 мая, 14:59
НБА признала верным решение судей не выписывать фол Джарретту Аллену в эпизоде с падением Осара Томпсона
15 мая, 05:54
Джейлен Дюрен показывает второй крупнейший спад результативности в истории плей-офф среди участников Матча всех звезд
14 мая, 19:49
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в третьй игре серии
9 минут назад
Джейлин Уильямс о противостоянии Холмгрена и Вембаньямы: «Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс»
11 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому», и это не совпадение»
43 минуты назад
Кейд Каннингем о сезоне «Детройта»: «Мы сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время»
сегодня, 11:42
Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»
сегодня, 11:24
Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP
сегодня, 10:27Видео
Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа
сегодня, 10:01Видео
Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»
сегодня, 09:25
Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»
сегодня, 08:27
Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
сегодня, 08:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» – против «Триеста» во вторых матчах серий
9 минут назад
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» в первом матче серии
9 минут назад
Сергей Кущенко: «Полуфинальные пары Лиги ВТБ показали тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне»
сегодня, 11:35
Трехочковый Донована Митчелла с логотипа и блок-шот Осара Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:35Видео
Эйжа Уилсон обошла своего тренера Бекки Хэммон в списке лучших снайперов в истории WNBA
вчера, 21:23Фото
«Сарагоса» уволила Жоана Пласу
вчера, 20:58
ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 20:10
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» разобрался с «Тренто», «Венеция» выиграла у «Дертоны» в первых матчах серий
вчера, 20:07
Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: «Я говорил об этом еще 10 лет назад»
вчера, 19:16
Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»
вчера, 17:43
Рекомендуем