Майк Данливи: «Хотим, чтобы Стеф Карри завершил карьеру в «Уорриорз». Будет здесь столько, сколько захочет»
Майк Данливи обозначил планы на ключевых ветеранов.
Майк Данливи поделился планами по поводу ветеранов в составе «Голден Стэйт».
«Хотим, чтобы Стеф Карри завершил карьеру в «Уорриорз». Будет здесь столько, сколько захочет. Уверен, что разговор об этом впереди.
Мы обсуждали с Дрэймондом Грином, что желаем, чтобы он закончил здесь. Уверен, что он будет в составе.
Определенно хотели бы сохранить Эла Хорфорда и Кристапса Порзингиса», – заключил генменеджер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Сэма Гордона
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Просто бизнес. Пока Стеф там, арена пустой не будет.
Все логично. Если Стефа сохранять, то и Грина соответственно. Эл приносит пользу, Порзи тоже, когда здоров. Единственный вопрос по зарплате Грина и Порзи.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем