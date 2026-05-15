Майк Данливи: «Хотим, чтобы Стеф Карри завершил карьеру в «Уорриорз». Будет здесь столько, сколько захочет»

Майк Данливи обозначил планы на ключевых ветеранов.

Майк Данливи поделился планами по поводу ветеранов в составе «Голден Стэйт ».

«Хотим, чтобы Стеф Карри завершил карьеру в «Уорриорз». Будет здесь столько, сколько захочет. Уверен, что разговор об этом впереди.

Мы обсуждали с Дрэймондом Грином , что желаем, чтобы он закончил здесь. Уверен, что он будет в составе.

Определенно хотели бы сохранить Эла Хорфорда и Кристапса Порзингиса », – заключил генменеджер.